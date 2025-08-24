Οι έρευνες των αστυνομικών έβγαλαν "λαυράκι"

Συνελήφθησαν χθες (22.08.2025) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου δύο ημεδαποί ηλικίας 27 και 60 ετών κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνου για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης και των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνης και Μυλοποτάμου πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες και αγροτική περιοχή ιδιοκτησίας των ημεδαπών.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν να καλλιεργούνται επιμελώς τέσσερα (4) δενδρύλλια κάνναβης στο στάδιο της ανάπτυξης ύψους έως 2 μέτρων τα οποία εκριζώθηκαν. Επιπλέον κατασχέθηκαν:

αποξηραμένα στελέχη δενδρυλλίων κάνναβης συνολικού βάρους (780) γραμμαρίων,

πιστόλι με γεμιστήρα,

κυνηγετική καραμπίνα,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

συσκευή κινητού τηλεφώνου.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.