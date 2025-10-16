Oι Ένοπλες Δυνάμεις θρηνούν δύο απώλειες στελεχών τους

Του Ηλία Προύφα

Μέσα σε περίπου ένα εικοσιτετράωρο, οι Ένοπλες Δυνάμεις θρηνούν δύο απώλειες στελεχών τους, σκορπίζοντας θλίψη στην στρατιωτική οικογένεια.

Διαβάστε επίσης

Όπως ενημερώσαμε νωρίτερα στο kranosgr, συνεργάτης της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στέλεχος, έχασε τη ζωή του σήμερα το πρωί. Ο άτυχος άνδρας ένιωσε αδιαθεσία την ώρα που οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα του. Παρά τη μεταφορά του στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, δυστυχώς κατέληξε λίγο αργότερα, βυθίζοντας στο πένθος συναδέλφους και φίλους του.

Παράλληλα, όπως πληροφορούμαστε στο kranosgr, ένα ακόμη στέλεχος αξιωματικός των Ενόπλων Δυνάμεων, ένας 51χρονος Επισμηναγός της Πολεμικής Αεροπορίας, έφυγε επίσης ξαφνικά από τη ζωή. Ο άτυχος Επισμηναγός, με καταγωγή από την Καρδίτσα, υπηρετούσε σε αεροπορική μονάδα στο Τατόι. Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο δωμάτιό του από συναδέλφους του, το πρωί της Τρίτης, όταν δεν παρουσιάστηκε στην υπηρεσία.

Σύμφωνα με τις πρώτες, ανεπίσημες πληροφορίες, ο θάνατός του αποδίδεται σε ανακοπή καρδιάς. Η κηδεία του θα τελεστεί στο Λεοντάρι Καρδίτσας, παρουσία συγγενών, φίλων και συναδέλφων του που θα του απευθύνουν το ύστατο χαίρε.