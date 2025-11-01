Οι Ειδικές Δυνάμεις της Αστυνομίας κατάφεραν να μπουν στα Βορίζια τα οποία έχουν μετατραπεί σε χωριό "φάντασμα"

Μία πολύ δύσκολη κατάσταση βιώνει όλη η Κρήτη αλλά και η Ελλάδα από τις απίστευτες σκηνές που εκτυλίσσονται τις τελευταίες ώρες στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά εως τώρα, υπάρχουν τουλάχιστον δύο νεκροί, ενώ υπάρχουν πληροφορίες που κάνουν λόγο και για τρίτο νεκρό, ενώ τουλάχιστον 15 είναι οι τραυματίες.

Οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας κατάφεραν να μπουν στα Βορίζια και έχουν αποκλείσει το χωριό, αναζητώντας τους δράστες του αιματοκυλίσματος.

Όπως αναφέρεται, τα Βορίζια αυτές τις ώρες είναι χωριό "φάντασμα".

Τα πρώτα επίσημα στοιχεία αναφέρουν νεκρούς μια γυναίκα 57 ετών κι έναν 39χρονο άνδρα, ωστόσο η κατάσταση παραμένει συγκεχυμένη, καθώς στο χωριό συνεχιζόταν για ώρα η ανταλλαγή πυρών μεταξύ μελών δύο οικογενειών