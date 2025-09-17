Οι αστυνομικοί της Φλόριντα εξοπλίζονται με 950 smartphones τελευταίας τεχνολογίας

Η Αστυνομία της Τάμπα στην πολιτεία Φλόριντα των ΗΠΑ προχώρησε σε έναν σημαντικό εκσυγχρονισμό, εφοδιάζοντας περισσότερους από 950 αστυνομικούς με smartphones τελευταίας γενιάς που υποστηρίζουν δίκτυα 5G.

Οι νέες συσκευές αποτελούν μέρος της πρωτοβουλίας «Connected Officer», χάρη στην οποία κάθε αστυνομικός διαθέτει πλέον ένα ειδικό κινητό τηλέφωνο με εφαρμογές που διευκολύνουν την άμεση πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες.

Διαβάστε επίσης

Έτσι, ενισχύεται η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα της αστυνομικής δράσης, ενώ παράλληλα προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα, αφού δεν χρειάζεται η χρήση ιδιωτικών συσκευών.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας τόνισε ότι η τεχνολογία αυτή βοηθά τους αστυνομικούς να ανταποκρίνονται πιο γρήγορα σε περιστατικά όπου μετρά κάθε δευτερόλεπτο.