BINTEO: Διαδηλώτρια «φλερτάρει» με αστυνομικό - Πως αντέδρασε ο ίδιος

Το «φλερτ» ανάμεσα σε μια διαδηλώτρια και έναν αστυνομικό, φαίνεται πως έγινε το πιο viral περιστατικό σε πρόσφατη πορεία υπέρ της Παλαιστίνης, στην Ισπανία, προκαλώντας καταιγισμό σχολίων στα social media.

Το συμβάν σημειώθηκε σε φιλοπαλαιστινιακή πορεία, όταν μια διαδηλώτρια καταγράφηκε σε βίντεο να «φλερτάρει» με έναν αστυνομικό, όπως έγραψε η El Espanol.

Το βίντεο, δείχνει τη νεαρή γυναίκα να κοιτά επίμονα τον ένστολο, να του απευθύνει λίγα λόγια και να ολοκληρώνει το «φλερτ» με ένα κλείσιμο του ματιού και ένα χαμόγελο.

Η αντίδραση του αστυνομικού, σύμφωνα με το βίντεο, δεν ήταν αδιάφορη, καθώς ανταπέδωσε κι εκείνος το χαμόγελο που του χάρισε η διαδηλώτρια. Και οι δύο παρέμειναν στις θέσεις τους, ενώ η διαδηλώτρια συνέχισε με τα φιλοπαλαιστινιακά της συνθήματα.