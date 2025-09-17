Νέες παραιτήσεις από ένστολους

Δυστυχώς το ζήτημα των παραιτήσεων πολλών στελεχών των Ένοπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας εξακολουθεί να γιγαντώνεται και να αποτελεί μια σοβαρή "αιμορραγία" για τα Σώματα που βλέπουν πολλά ικανότατα και έμπειρα στελέχη να αποχωρούν από τις τάξεις τους.

Αυτή τη φορά ο λόγος για τους Στρατιωτικούς ιατρούς, που σύμφωνα με την ιστοσελίδα militaire.gr εγκαταλείπουν μαζικά τις Ένοπλες Δυνάμεις!

Από τις 22 Μαίου μέχρι σήμερα 21 ιατροί της ΠΑ, 11 του ΠΝ και 38 του ΣΞ, έχουν αποχωρήσει από το στράτευμα!

Ωστόσο, δεν είναι η μοναδική είδηση που αφορά μαζικές παραιτήσεις. Πριν λίγες εβδομάδες γράφαμε για 43 παραιτήσεις Στρατιωτικών.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα staratalogia.gr , αποστρατεύθηκαν, μεταξύ των 43, 13 (6+7) Λοχαγοί από ΣΣΕ - ΣΣΑΣ αντίστοιχα και 5 (4+1) Υπολοχαγοί από ΣΣΕ - ΣΣΑΣ, κατόπιν αποδοχής των αιτήσεων αποστρατείας - παραίτησής τους από τον Υπουργό και Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, με ότι αυτό συνεπάγεται.

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΟΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΕΣ

Πάντως αντίστοιχα αποκαρδιωτική είναι η κατάσταση και στην Ελληνική Αστυνομία, όπου το τελευταίο διάστημα υποβάλλονται πολλές παραιτήσεις στελεχών.

Το ιδιαιτέρως σημαντικό ζήτημα των αλλεπάλληλων παραιτήσεων εν ενεργεία αστυνομικών, έφερε με Ερώτησή του στη Βουλή με ΑΚΕ, προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο Βουλευτής της “ΝΙΚΗΣ”, Τάσος Οικονομόπουλος.

Δείτε ολόκληρη την τοποθέτηση του και τα πέντε κρίσιμα ερωτήματα που θέτει: