Οι Αμεσοδρασίτες του "χάλασαν" το σερί

Στο πλαίσιο περιπολίας για την αστυνόμευση των περιοχών Κορδελιού και Ευόσμου, πλήρωμα περιπολικού της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης εντόπισε, πρωινές ώρες χθες (04-12-2025), έναν 34χρονο να κατέχει σακούλα που περιείχε ηλεκτρικά εργαλεία και μία τσάντα θαλάσσης με τέσσερα ζευγάρια μεταχειρισμένα αθλητικά παπούτσια, φακό και διαρρηκτικά εργαλεία.

Από την έρευνα προέκυψε ότι τα ηλεκτρικά εργαλεία είχαν αφαιρεθεί ξημερώματα της ίδιας ημέρας από επιβατικό αυτοκίνητο 50χρονου, οπότε και ο 34χρονος συνελήφθη, ενώ τα κλοπιμαία αποδόθηκαν στον νόμιμο κάτοχό τους.

Συνεχιζόμενης της έρευνας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, προέκυψε ότι ο συλληφθείς, μαζί με συνεργό του, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί, κατά το χρονικό διάστημα 21 Νοεμβρίου – 4 Δεκεμβρίου 2025, διέπραξαν πέντε ακόμη κλοπές, στις ίδιες περιοχές, αφαιρώντας ηλεκτρονικές συσκευές, διάφορα εμπορεύματα από υπεραγορά συνολικής αξίας 586 ευρώ και χρηματικό ποσό.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ertnews.gr