Οι αγρότες στήνουν μπλόκα στη 1 το μεσημέρι σε Νίκαια και Ε65

Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Στη μία το μεσημέρι, τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα θα παραταχθούν για τη δημιουργία μπλόκων σε δύο κομβικά σημεία: στη Νίκαια της Λάρισας και στον Ε65. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν μέχρι να δοθούν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Είναι η πρώτη φορά μετά από χρόνια που δεν θα υπάρχουν διάσπαρτα μπλόκα αλλά δύο μεγάλα και οργανωμένα σημεία κινητοποίησης.

Η συμμετοχή αναμένεται ιδιαίτερα μεγάλη καθώς στον κόμβο της Νίκαιας θα συγκεντρωθούν γεωργοί και κτηνοτρόφοι από τη Λάρισα, τα Φάρσαλα, τον Τύρναβο, την Ελασσόνα και την Αγιά. Στον Ε65, θα δώσουν το «παρών» οι αγρότες της Καρδίτσας.

Διαβάστε επίσης

Όπως υπογραμμίζουν, το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές και οι καθυστερήσεις στις πληρωμές έχουν φέρει χιλιάδες παραγωγούς σε αδιέξοδο.

Τα βασικά αιτήματα των αγροτών

Άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων από την κυβέρνηση, καθώς και των επιδοτήσεων που εκκρεμούν.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές στα προϊόντα

Μείωση του κόστους παραγωγής, που έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια

Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα

Για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, ζητούν άμεσο εμβολιασμό των ζώων και πλήρη αποζημίωση για όσα θανατώθηκαν.

ertnews.gr