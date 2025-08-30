PoliceNET of Greece logo
Ελλάδα

Όχημα έπεσε σε γκρεμό

13:35 | 30/08/2025

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου στη Σταυρακιανή καμάρα, κοντά στο δρόμο προς Δαφνές, έξω από το Ηράκλειο.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive όλα συνέβησαν περίπου στη 1:00 το μεσημέρι όταν -υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες- οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε σε γκρεμό.

Στο σημείο σπεύδουν 3 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου με 8 υπαλλήλους καθώς και άνδρες της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό του οδηγού και την παράδοσή του στο ΕΚΑΒ.

