Οδηγός έτρεχε με 128χλμ/ώρα σε κατοικημένη περιοχή με όριο 50χλμ/ώρα

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη διευκόλυνση και προστασία του συνόλου των χρηστών των οδικών δικτύων (πεζών και οχημάτων), στην τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, συγκροτεί συνεργεία τροχονομικών ελέγχων και πραγματοποιεί στοχευμένες αστυνομικές δράσεις σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο αυτό, ειδικό κλιμάκιο από δικυκλιστές αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, βραδινές ώρες της Παρασκευής 09-01-2026 και του Σαββάτου 10-01-2026, προέβησαν σε στοχευμένους ελέγχους οχημάτων σχετικά με παραβίαση ορίων ταχύτητας, εντός κατοικημένης περιοχής.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων:

συνελήφθησαν δύο (2) οδηγοί και σχηματίστηκαν σε βάρος τους δικογραφίες.

Στη μία περίπτωση για επικίνδυνη οδήγηση με επικίνδυνους ελιγμούς προς εντυπωσιασμό, προκαλώντας τρόμο και ανησυχία σε λοιπούς χρήστες της οδού και πολίτες, ενώ επιπλέον βεβαιώθηκε το ανάλογο πρόστιμο και αφαιρέθηκε για ένα χρόνο η άδεια οδήγησης. Στη δεύτερη περίπτωση, για οδήγηση με 128χ/ω αντί 50χ/ω σε κατοικημένη περιοχή, ενώ επιπλέον βεβαιώθηκε το ανάλογο πρόστιμο και αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για δύο μήνες.

βεβαιώθηκαν 44 παραβάσεις που αφορούν σε παραβίαση ορίων ταχύτητας οχημάτων, 8 για θόρυβο και τροποποιημένες εξατμίσεις και 18 για διάφορες άλλες τροχονομικές παραβάσεις.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό.