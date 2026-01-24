Έκρηξη σε ντισκοτέκ Jacky O: Όσα είπε στην ΕΛ.ΑΣ. ο βομβιστής

Γράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης

Διαβάστε επίσης

Τον τρόπο με τον οποίο τοποθέτησε τη βόμβα στη ντισκοτέκ Jacky O της οδού Μιχαλακοπούλου, πίσω από το ξενοδοχείο Χίλτον, περιέγραψε στους αστυνομικούς ο 40χρονος που συνελήφθη μαζί με τον 31χρονο αδερφό του ως φυσικός αυτουργός της έκρηξης, που προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές και έναν τραυματισμό διερχόμενου πολίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., φέρεται να είπε: «Έβαλα τη βόμβα στο μαγαζί όπου πήγα μαζί με τον μικρό αδερφό μου, χρησιμοποιώντας δανεικό αυτοκίνητο. Αφού κατέβηκα από το όχημα κρατώντας στα χέρια τη βόμβα που ήταν μέσα σε μία σακούλα, στη συνέχεια την άφησα μπροστά από το κατάστημα. Όταν απομακρύνθηκα από αυτό, πάτησα ένα μπουτόν που είχα μαζί μου και έγινε η έκρηξη».

Ο 40χρονος φέρεται επίσης να αποκάλυψε στους έμπειρους αστυνομικούς ότι δεν είναι ο ηθικός αυτουργός της επίθεσης: «Πληρώθηκα για να το κάνω. Πήρα χρήματα για να πάω να βάλω τη βόμβα στο κλαμπ. Δεν μπορώ να σας πω ποιοι έδωσαν την εντολή γιατί φοβάμαι για τη ζωή μου».

Σεσημασμένος από την ΕΛΑΣ

Ο συγκεκριμένος συλληφθείς είναι σεσημασμένος για ληστεία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, πλαστογραφία, κλοπή και άλλα αδικήματα. Ο μικρός αδερφός του έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για κλοπή, απάτη, απειλή και εξύβριση.

Πλέον οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. ψάχνουν τον εντολέα της βομβιστικής επίθεσης, καθώς η στάση που κράτησαν οι δύο συλληφθέντες δείχνει ότι μπορεί να πρόκειται για κάποιο «βαρύ» όνομα που κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι εμπλέκεται και σε άλλα περιστατικά ή ότι μπορεί να συνεχίσει τη δράση του με ανάλογες ενέργειες.

Τα δύο αδέλφια διέμεναν στο ίδιο σπίτι στον Πειραιά, όπου έκανε έφοδο η Δίωξη Εκβιαστών για να τους περάσει χειροπέδες. Ο ένας από τους δύο είχε κρυφτεί στον ακάλυπτο χώρο και όταν τον εντόπισαν οι αστυνομικοί τότε εκείνος αντέδρασε έντονα χτυπώντας τους με τα χέρια και τα πόδια.

Πλέον οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι θα μπορέσουν να ξεδιπλώσουν την έρευνα μέσα από την εξέταση των έξι κινητών τηλεφώνων που εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπως και μέσα από δύο τετράδια με σημειώσεις που εντοπίστηκαν στο σπίτι των αδελφών στον Πειραιά.

Η βομβιστική επίθεση στη ντισκοτέκ της Μιχαλακοπούλου είχε γίνει στις 20.00 το βράδυ της 7ης Οκτωβρίου 2025, όταν έγινε έκρηξη στην είσοδο του καταστήματος. Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί ελαφρά Ρουμάνος που έμενε σε διπλανό ξενοδοχείο, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στην πρόσοψη του μαγαζιού, σε τζαμαρία διπλανού ξενοδοχείου και σε έναν σταθμευμένο αυτοκίνητο.

ieidiseis.gr