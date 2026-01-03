Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες μεταφέρονται στη Νέα Υόρκη μέσω του αμερικανικού αεροπλανοφόρου Iwo Jima, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μαδούρο πιάστηκε αιχμάλωτος από ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ μετά από αμερικανική στρατιωτική επίθεση στο Καράκας και μεταφέρθηκε από ελικόπτερα στο Iwo Jima, για να μεταφερθεί στην Νέα Υόρκη, είπε ο Τραμπ μιλώντας στο Fox News.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι παρακολούθησε την επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο σε πραγματικό χρόνο από ένα δωμάτιο στο θέρετρό του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, μαζί με στρατηγούς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είχε καλέσει τον Μαδούρο να παραδοθεί πριν από μια εβδομάδα. «Μίλησα μαζί του ο ίδιος, αλλά του είπα, πρέπει να τα παρατήσεις. Πρέπει να παραδοθείς», είπε ο Τραμπ.. Ωστόσο, ο Μαδούρο αρνήθηκε, πρόσθεσε ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εις βάρος του Μαδούρο όσο κατά της συζύγου στη Νέα Υόρκη.

Η τύχη της κυβέρνησης Μαδούρο παραμένει άγνωστη.

Οι ΗΠΑ λαμβάνουν τώρα αποφάσεις για το τι θα συμβεί στη συνέχεια στη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας επέμεινε ότι ο Μαδούρο παραμένει ο ηγέτης της χώρας και απαίτησε την επιστροφή του.

Ο Τραμπ δημοσίευσε φωτογραφία του Μαδούρο με χειροπέδες και μάσκα στα μάτια

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε στο Truth Social φωτογραφία του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο πάνω στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο Iwo Jima. Ο Μαδούρο φαίνεται στη φωτογραφία με χειροπέδες και με μάσκα στα μάτια.

Οι ΗΠΑ θα εμπλακούν ενεργά στη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας

Οι ΗΠΑ θα «εμπλακούν πολύ έντονα» στη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας, δήλωσε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας στο Fox News. «Έχουμε τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο, τις μεγαλύτερες, τις σπουδαιότερες, και θα εμπλακούμε πολύ ενεργά σε αυτό», είπε.

Πρόσθεσε πως έχει καλή σχέση με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ και ότι η Κίνα δεν θα έχει πρόβλημα με την επιχείρηση στη Βενεζουέλα, γιατί «θα πάρουν πετρέλαιο».

Η επιχείρηση κατά του Μαδούρο στέλνει ένα μήνυμα, είπε, προσθέτοντας πως όσοι οι πιστοί στον Μαδούρο δεν θα έχουν καλό μέλλον αν παραμείνουν πιστοί στον συλληφθέντα πρόεδρο της Βενεζουέλας

Οι βασικές εξελίξεις

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές στη Βενεζουέλα από τη νύχτα της Παρασκευής προς σήμερα Σάββατο και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις συνέλαβαν τον Βενεζουελάνο ομόλογό του, Νικολάς Μαδούρο.

Ακολουθούν οι βασικές εξελίξεις και όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τις 16:00 ώρα Ελλάδας.

Υπενθυμίζεται πως ο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως μια συνέντευξη Τύπου στις 18:00 ώρα Ελλάδας έχει ανακοινωθεί ότι θα δοθεί για τις εξελίξεις.

Πότε ξεκίνησαν οι επιθέσεις;

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν για πρώτη φορά λίγο πριν τις 2:00 τα ξημερώματα (8:00 ώρα Ελλάδας) στο Καράκας και τη γύρω περιοχή. Συνεχίστηκαν μέχρι τις 5:15 (9:15 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Εικόνες που κυκλοφόρησαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυραύλους να σχίζουν τον ουρανό και στη συνέχεια να χτυπούν τους στόχους τους.

Ελικόπτερα εθεάθησαν επίσης στον ουρανό πάνω από το Καράκας.

Λίγο πριν τις 13:00 ώρα Ελλάδας ο Αμερικανός Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μάικ Λι επικαλούμενος τηλεφωνική συνομιλία του με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο είπως οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν τη στρατιωτική τους επιχείρηση στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του Μαδούρο.

Ποιοι ήταν οι στόχοι αυτών των επιθέσεων;

Οι εκρήξεις, μερικές από τις οποίες ήταν πολύ ισχυρές, φαίνεται πως σημειώθηκαν στα νότια και στα ανατολικά της πρωτεύουσας και πιθανόν στο Φουέρτε Τιούνα, το τεράστιο στρατιωτικό συγκρότημα στην πόλη. Αυτό στεγάζει το υπουργείο Άμυνας και τη Στρατιωτική Ακαδημία.

Τεράστιο σε μέγεθος, περιλαμβάνει όχι μόνο στρατιωτικές εγκαταστάσεις αλλά και κατοικίες για στρατεύματα, όπου ζουν χιλιάδες οικογένειες. Σε μία από τις πύλες εισόδου -που φυλάσσεται ακόμη- ένα μικρό θωρακισμένο όχημα και ένα φορτηγό έφεραν ορατές τρύπες από σφαίρες, τόνισαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Κάτοικοι εγκατέλειψαν την περιοχή νωρίς το πρωί με βαλίτσες και τσάντες. Αρνήθηκαν να μιλήσουν σε δημοσιογράφους, αλλά μια γυναίκα είπε ότι φεύγει «γιατί παραλίγο να μας σκοτώσουν».

Άλλες εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο αεροναυτικό συγκρότημα Carlota, ένα στρατιωτικό και ιδιωτικό αεροδρόμιο πτήσεων, στο ανατολικό Καράκας. Ένα μικρό τεθωρακισμένο όχημα καμμένο και ένα καμμένο λεωφορείο ήταν ορατά, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης στα δυτικά της χώρας, στη Λα Γκουάρια (διεθνές αεροδρόμιο και λιμάνι του Καράκας), στο Μαρακάι, την πρωτεύουσα της πολιτείας Αράγκουα (100 χλμ. νοτιοδυτικά του Καράκας), και στο Χιγκουερότε (100 χλμ. ανατολικά του Καράκας) στην πολιτεία Μιράντα, στις ακτές της Καραϊβικής.

Ποιος είναι ο αριθμός των θυμάτων;

Ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας Βλαντίμιρ Παντρίνο Λόπες κατηγόρησε τον αμερικανικό στρατό λέγοντας πως «δυνάμεις των εισβολέων (...) βεβήλωσαν το έδαφός μας (...) φθάνοντας στο σημείο να πλήξουν, με πυραύλους και ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από τα μαχητικά ελικόπτερά τους, κατοικημένες ζώνες άμαχου πληθυσμού», προσθέτοντας ότι συγκεντρώνει «πληροφορίες σχετικά με τους τραυματίες και τους νεκρούς».

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία για θύματα.

Συνελήφθη και μεταφέρθηκε εκτός χώρας ο πρόεδρος Μαδούρο

«Ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του (Σίλια Φλόρες) συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς εκτός της χώρας», έγραψε ο Τραμπ με ανάρτηση Truth Social.

Η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Παμ Μπόντι δήλωσε αργότερα ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του θα αντιμετωπίσουν ποινικές κατηγορίες μετά την απαγγελία κατηγοριών εις βάρος τους σε δικαστήριο στη Νέα Υόρκη.

Δεν είναι μέχρι στιγμής σαφές πώς συνελήφθη ο πρόεδρος της Βενεζουέλας. Αμερικανικά ελικόπτερα εθεάθησαν στον ουρανό πάνω από το Καράκας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS News ότι ο Μαδούρο αιχμαλωτίστηκε από κομάντος της Δύναμης Δέλτα (Delta Force), μονάδας ειδικών αποστολών του αμερικανικού στρατού.

Δεν ήταν γνωστό που διέμενε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, καθώς φημολογείτο ότι άλλαζε συχνά κατοικία τους τελευταίους μήνες.

Την Πέμπτη, η τηλεόραση μετέδωσε μια συνέντευξη του Μαδούρο στην οποία φαίνεται να οδηγεί στο Καράκας.

Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες απαίτησε από την κυβέρνηση Τραμπ «απόδειξη ζωής» για το προεδρικό ζεύγος. Η Ρωσία ζήτησε «άμεσες διευκρινίσεις» σχετικά με την τύχη του Μαδούρο.

Ποιες είναι οι διεθνείς αντιδράσεις;

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα καταδίκασε την στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη Μαδούρο, λέγοντας ότι η κίνηση αυτή υπερέβη κάθε «αποδεκτό όριο».

Η Κούβα κατήγγειλε αυτό που χαρακτήρισε ως μια «εγκληματική» επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ενώ ο πρόεδρος της Κολομβίας ανακοίνωσε ότι διέταξε την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν αμερικανικές δυνάμεις στη γειτονική του χώρα. Ο Γουστάβο Πέτρο χαρακτήρισε τα αμερικανικά πλήγματα «επίθεση κατά της κυριαρχίας» της Λατινικής Αμερικής, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο μιας ανθρωπιστικής κρίσης. Μεξικό, Χιλή και άλλες χώρες της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής καταδίκασαν την αμερικανική επίθεση.

Η Ρωσία, ο κύριος σύμμαχος της Βενεζουέλας, καταδίκασε «μια πράξη ένοπλης επιθετικότητας», απορρίπτοντας «τα προσχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για να δικαιολογήσουν τέτοιες ενέργειες» και εκφράζοντας τη λύπη της που «η ιδεολογική εχθρότητα θριάμβευσε επί του κοινού πραγματισμού».

Ένας άλλος υποστηρικτής της Βενεζουέλας, το Ιράν, έκανε λόγο για μια «κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της χώρας», καταδικάζοντας «την παράνομη επιθετικότητα των ΗΠΑ».

Στην Ευρώπη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σχετικά με τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα πως «πποιαδήποτε λύση να σέβεται το διεθνές δίκαιο», ενώ η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας ζήτησε αυτοσυγκράτηση και σεβασμό του διεθνούς δικαίου

Η Ισπανία προσφέρθηκε επίσης ως διαπραγματευτής για να βοηθήσει να βρεθεί μια ειρηνική λύση στη Βενεζουέλα.

Η Βενεζουέλα ζήτησε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για αργότερα σήμερα Σάββατο.

ΥΠΕΞ: Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα- Βρισκόμαστε σε επαφή με την ελληνική κοινότητα

«Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα, σε στενή συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους και την Πρεσβεία στο Καράκας, η οποία βρίσκεται σε επαφή με την ελληνική κοινότητα στη χώρα και είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο «Χ».

