Ο Τραμπ ανακοινώνει δασμούς για την Ευρώπη «μέχρι την πλήρη πώληση της Γροιλανδίας»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα με την επιβολή νέων δασμών που μπορεί να φθάσουν έως και 25% στα προϊόντα ορισμένων χωρών "μέχρι την πλήρη πώληση της Γροιλανδίας".

"Από την 1η Φεβρουαρίου", η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία, η Ολλανδία και η Φινλανδία θα υπόκεινται σε έναν επιπλέον φόρο 10% στα εμπορεύματα που αποστέλλουν στις ΗΠΑ, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο δίκτυό του Truth Social.

"Την 1η Ιουνίου 2026, οι δασμοί θα αυξηθούν στο 25%" και θα παραμείνουν σε ισχύ "μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για την πλήρη πώληση της Γροιλανδίας" στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε.

Ο Τραμπ κατηγορεί τις ευρωπαϊκές χώρες ότι παίζουν "επικίνδυνο παιχνίδι" στη Γροιλανδία

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε σήμερα αρκετές ευρωπαϊκές χώρες ότι παίζουν "πολύ επικίνδυνο παιχνίδι" στη Γροιλανδία -έδαφος που θέλει να αποκτήσει- λέγοντας ότι "διακυβεύεται η παγκόσμια ειρήνη".

"Η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία, η Ολλανδία και η Φινλανδία πήγαν στη Γροιλανδία για άγνωστο σκοπό. (...) Οι χώρες αυτές, οι οποίες επιδίδονται σε αυτό το πολύ επικίνδυνο παιχνίδι, έχουν πάρει ένα απαράδεκτο ρίσκο", έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ένα μακροσκελές μήνυμα στο δίκτυό του Truth Social, ανακοινώνοντας νέους δασμούς σε βάρος των χωρών αυτών ώστε "αυτή η δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση να τελειώσει γρήγορα".

"Έπειτα από αιώνες, ήρθε η ώρα για τη Δανία να το παραδώσει - διακυβεύεται η παγκόσμια ειρήνη! Η Κίνα και η Ρωσία θέλουν τη Γροιλανδία και η Δανία δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό", πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.