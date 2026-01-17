Πόσους στρατιώτες έχει στρατολογήσει η Ρωσία για τον στρατό της το 2025

O ρωσικός στρατός υπέγραψε περισσότερες από 422.00 συμβάσεις στρατολόγησης το 2025, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας τη Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αριθμός μειωμένος κατά 6% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

«Η αποστολή που μας ανέθεσε ο ανώτατος διοικητής έχει ολοκληρωθεί: 422.704 άτομα έχουν υπογράψει σύμβαση στρατιωτικής θητείας», δήλωσε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Άλλα 32.000 άτομα έχουν υπογράψει συμβόλαια εθελοντικής στρατιωτικής θητείας», πρόσθεσε ο ίδιος. Ο όρος χρησιμοποιείται γενικά για να αναφερθεί σε άτομα που πολεμούν στις τάξεις παραστρατιωτικών ομάδων.

Το 2025, ισχυρίστηκε ο Μεντβέντεφ, ότι περίπου 450.000 άτομα είχαν υπογράψει συμβόλαια για να υπηρετήσουν στον ρωσικό στρατό και ότι άλλοι 40.000 είχαν υπογράψει συμβάσεις εθελοντικής θητείας για την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», όπως αποκαλεί η Μόσχα τον πόλεμο που ξεκίνησε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Το AFP δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει αυτά τα στοιχεία με ανεξάρτητες πηγές.

Ο ρωσικός στρατός, ο οποίος δεν δημοσιεύει επίσημα στοιχεία για τις απώλειές του, διεξάγει επιθετικές εκστρατείες στρατολόγησης από την έναρξη της επίθεσής του στην Ουκρανία.

Μετά την επιστράτευση περίπου 300.000 εφέδρων από τον Σεπτέμβριο του 2022, οι ρωσικές αρχές, παρά τις σημαντικές απώλειες που έχει υποστεί ο ρωσικός στρατός στην Ουκρανία, επέλεξαν να μην προχωρήσουν σε νέα επιστράτευση, δεδομένου ότι η αρχική επιστράτευση είχε οδηγήσει χιλιάδες Ρώσους στο εξωτερικό.

Στους μελλοντικούς στρατιώτες, οι αρχές υπόσχονται ιδιαίτερα ελκυστικούς μισθούς, μπόνους υπογραφής και κοινωνικά επιδόματα, με εκτεταμένες διαφημίσεις στους δρόμους και στο Διαδίκτυο.

Οι περιοχές, οι οποίες πρέπει επίσης να συμμετάσχουν στην προσπάθεια στρατολόγησης, είχαν αυξήσει τα δικά τους μπόνους για τους υπογράφοντες συμβάσεις με τον ρωσικό στρατό το 2024, αλλά αρκετές φέρεται πλέον να έχουν αλλάξει πολιτική πέρυσι λόγω οικονομικών περιορισμών.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε πέρυσι ότι 700.000 Ρώσοι στρατιώτες είχαν αναπτυχθεί στην πρώτη γραμμή της Ουκρανίας.