Ο Ταξίαρχος Νικόλαος ΈΞΑΡΧΟΣ, πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και στο Δημαρχείο Καστοριάς

Ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Μακεδονίας, Ταξίαρχος Νικόλαος ΈΞΑΡΧΟΣ, πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και στο Δημαρχείο Καστοριάς, όπου τον υποδέχθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ και ο Δήμαρχος Καστοριάς, κ. Ιωάννης ΚΟΡΕΝΤΣΙΔΗΣ.

Αμφότεροι καλωσόρισαν τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας και του ευχήθηκαν υγεία και καλή δύναμη στο δύσκολο έργο του.

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων συζητήθηκαν θέματα ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος, που σχετίζονται με την καθημερινότητα των πολιτών και την προστασία των έννομων αγαθών. Επιπλέον, έγινε συζήτηση για τον σχεδιασμό κοινών δράσεων και την ενίσχυση του συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων.

Οι συναντήσεις ολοκληρώθηκαν με την επαναβεβαίωση της άριστης συνεργασίας μεταξύ των τοπικών αρχών και των αστυνομικών υπηρεσιών, προς όφελος της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.