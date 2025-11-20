Ο ρόλος του Ρόμπερτ Πάτινσον στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

Νέες εικόνες από το φιλόδοξο εγχείρημα του Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan) «Οδύσσεια», δόθηκαν στη δημοσιότητα, προσφέροντας μία πρώτη επίσημη ματιά από τους Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson), Zendaya και Τζον Λεγκιζάμο (John Leguizamo).

Η μεγάλη έκπληξη αφορά τον ρόλο του Πάτινσον.

Ενώ δημοσιεύματα υποστήριζαν ότι θα έχει τον ρόλο του Ερμή, τελικά υποδύεται τον Αντίνοο - έναν από τους δύο κύριους μνηστήρες της Πηνελόπης, την οποία ενσαρκώνει η Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway).

Σύμφωνα με το Dark Horizons, αυτή είναι η δεύτερη συνεργασία του σταρ με τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη μετά την ταινία «Tenet».