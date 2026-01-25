Ο νέος “Θεσσαλάρχης” της ΕΛ.ΑΣ. - To βιογραφικό του

Ο Ταξίαρχος Γιώργος Ντιζές αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Θεσσαλίας.

Ο Γεώργιος Ντιζές κατάγεται από το Αχίλλειο Φαρσάλων του νομού Λάρισας, είναι έγγαμος και πατέρας δυο παιδιών.

Αποφοίτησε από το 1ο Λύκειο Φαρσάλων το 1993 και εισήχθη αρχικά στο Τμήμα Μαθηματικών στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το έτος 1995, με το σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων, εισήχθη στην Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, από την οποία αποφοίτησε το έτος 1999.

Υπηρέτησε σε υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης και στην Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος, ενώ το έτος 2007 μετατέθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου, αναλαμβάνοντας Διευθυντής της Υπηρεσίας, το έτος 2016. Από το καλοκαίρι του 2020 υπηρετεί στο Επιτελείο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας.

