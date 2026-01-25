Ένας ικανός και διορατικός Αξιωματικός αναλαμβάνει τη διοίκηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αερολιμένα Αθηνών

Στη Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών μετατίθεται, μετά τις τακτικές κρίσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ο διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων, Δημήτρης Μήτραινας, ολοκληρώνοντας έναν ιδιαίτερα επιτυχημένο κύκλο διοίκησης στην περιοχή.

Ο Δημήτρης Μήτραινας αφήνει πίσω του μια από τις καλύτερες παρουσίες που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ξεχώρισε για τον επαγγελματισμό, την ψυχραιμία και την αποτελεσματικότητά του, κερδίζοντας την εκτίμηση τόσο των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. όσο και της τοπικής κοινωνίας.

Θεωρείται ένας από τους ικανούς, ευέλικτους και διορατικούς αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, με διοικητική αντίληψη και άμεση προσαρμογή στις απαιτήσεις κάθε περιόδου. Υπό τη διοίκησή του, η Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων λειτούργησε με σχέδιο, συνεργασία και επιχειρησιακή ετοιμότητα, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τόσο την καθημερινή εγκληματικότητα όσο και πιο σύνθετες προκλήσεις.

Πλέον, ο Δημήτρης Μητραινας καλείται να αξιοποιήσει τα προσόντα και την εμπειρία του σε ένα εντελώς διαφορετικό, αλλά ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό πεδίο: αυτό της αστυνόμευσης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Ένας τομέας με αυξημένες ευθύνες, υψηλά επίπεδα ασφαλείας και συνεχή επιχειρησιακή πίεση, που απαιτεί άριστο συντονισμό, ταχύτητα αποφάσεων και στρατηγική σκέψη.

Η αποχώρησή του από τα Τρίκαλα αφήνει θετικό αποτύπωμα και αναγνωρίζεται ως απώλεια για την τοπική αστυνομική διοίκηση, ενώ η νέα του τοποθέτηση αποτελεί ταυτόχρονα αναγνώριση της μέχρι σήμερα πορείας του και πρόκληση για το επόμενο βήμα της καριέρας του.

Πήγή: trikalaidees.gr

To Policenet.gr του εύχεται καλή συνέχεια στη σταδιοδρομία του