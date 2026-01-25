Ο Ταξίαρχος που αναλαμβάνει τη διοίκηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου

Ο Ταξίαρχος Παρασκευάς Χηνόπουλος από το Ρέθυμνο τοποθετείται στην θέση του επικεφαλής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, όπως προέκυψε από τις τοποθετήσεις των Ταξιαρχών.

Ο αξιωματικός που κρίθηκε διατηρητέρος στον βαθμό του, μετακινείται επί της ουσίας από το Ρέθυμνο όπου ήταν Διευθυντής νομού, στο Ηράκλειο όπου αναλαμβάνει τη διοίκηση της Αστυνομικής Διεύθυνσης.

Πρόκειται, σύμφωνα με συναδέλφους του για έναν από τους πλέον ικανούς και έμπειρους Αξιωματικούς.

Το Policenet.gr του εύχεται καλή συνέχεια στη σταδιοδρομία του