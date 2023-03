Ο Ναδάλ επιστρέφει στο Μόντε Κάρλο

Στο 1000άρι τουρνουά της ATP του Μόντε Κάρλο, το πρώτο για την χωμάτινη σεζόν στο 2023, θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή του Ράφαελ Ναδάλ.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Ισπανός θρύλος θα λάβει μέρος στο τουρνουά, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί από τις 9 έως τις 16 Απριλίου και θα είναι το πρώτο του μετά από περίπου 3 μήνες. Τελευταία φορά που ο κάτοχος 22 Grand Slam έπαιξε στο κορτ ήταν στο Australian Open του περασμένου Ιανουαρίου.

«Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τον θρύλο Ράφα Ναδάλ. Παρά τον τελευταίο του τραυματισμό είναι σίγουρα σε θέση να διεκδικήσει τον 12ο τίτλο”, αναφέρει η ανάρτηση των διοργανωτών.

🎾 We’re eager to welcome the legend @RafaelNadal

🇪🇸 He is definitely able to win his 12th trophy in #montecarlo despite of his last injury #RolexMonteCarloMasters #Monaco pic.twitter.com/DVxtFYIU7W

— Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) March 23, 2023