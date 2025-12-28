Αστυνομικό προσωπικό στο Λονδίνο απεργεί την πιο κρίσιμη βραδιά του χρόνου

Σοβαρές διαταραχές στη λειτουργία της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου αναμένεται να προκαλέσει η απεργία του προσωπικού την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, μία από τις πιο απαιτητικές νύχτες του χρόνου για τις αστυνομικές δυνάμεις.

Περίπου 175 εργαζόμενοι, μέλη του συνδικάτου Unite, οι οποίοι απασχολούνται σε καίριες θέσεις υποστήριξης, όπως κέντρα κλήσεων, διοικητικές υπηρεσίες, τεχνικά τμήματα και διαχείριση στόλου, θα απέχουν από την εργασία τους για 25 ώρες, από τις 06:00 το πρωί της 31ης Δεκεμβρίου.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες και επισκέπτες αναμένεται να βρεθούν στο Λονδίνο για τους εορτασμούς της αλλαγής του χρόνου, γεγονός που αυξάνει κατακόρυφα τις ανάγκες για αστυνομική παρουσία και άμεση ανταπόκριση σε περιστατικά.

Το συνδικάτο Unite καταγγέλλει ότι το προσωπικό δεν έχει λάβει καμία αύξηση μισθού για το οικονομικό έτος 2025/26, την ώρα που εργαζόμενοι σε άλλες αστυνομικές υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν λάβει αυξήσεις που φτάνουν περίπου το 4%.

Σύμφωνα με το Unite, οι προτάσεις της εργοδοσίας κρίνονται ανεπαρκείς, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις συνοδεύονται από δυσμενέστερους όρους εργασίας.

Το συνδικάτο προειδοποιεί ότι η απεργία ενδέχεται να οδηγήσει σε καθυστερήσεις στη διαχείριση επειγόντων περιστατικών και στην εξυπηρέτηση κλήσεων, λόγω της υποστελέχωσης κρίσιμων υπηρεσιών.

Μέχρι στιγμής, η Μητροπολιτική Αστυνομία δεν έχει προβεί σε επίσημη δημόσια τοποθέτηση σχετικά με την απεργιακή κινητοποίηση.