Ο Μ. Χρυσοχοΐδης και ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, Αντιστράτηγος Δημ. Μάλλιος στην ΠΟΑΣΥ - ΦΩΤΟ

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, παρευρέθη, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ, Αντιστράτηγο Δημήτριο Μάλλιο, στην ετήσια εκδήλωση της ΠΟΑΣΥ, παρουσία Ανώτατων και Ανώτερων Αξιωματικών και Στελεχών της ΕΛ.ΑΣ όπως και εκπροσώπων συνδικαλιστικών οργανώσεων.

«Το 2025 ήταν ένας χρόνος επιτευγμάτων», είπε ο κ. Υπουργός και σημείωσε πως «είναι επίτευγμα το ότι η αστυνομία διαμορφώνει κοινωνικές συνειδήσεις και μπορεί και αλλάζει με τη δράση της την κοινωνική συμπεριφορά».

Διαβάστε επίσης

Κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό, τόνισε πως, «το 2025 ήταν ένας χρόνος πλούσιος δράσης, χρήσιμος για την κοινωνία, μέσα από τις δράσεις μας, τις πολιτικές μας». Αναφέρθηκε, επίσης, στο πολύ σημαντικό έργο που γίνεται στον τομέα της οδικής ασφάλειας με τα χιλιάδες αλκοτέστ, αλλά και στην εφαρμογή του σχεδίου αστυνόμευσης στους οικισμούς όπου σημειώνεται υψηλή παραβατικότητα. Μάλιστα, μίλησε ειδικότερα για την περιοχή του Ασπρόπυργου, όπου, όπως είπε, ο Δήμαρχος, τον οποίο συνάντησε πρόσφατα, τον ευχαρίστησε για το έργο αστυνόμευσης που γίνεται. «Οι αστυνομικοί είναι δίπλα σε όλους. Και μέσα στους οικισμούς, αλλά και γύρω από τις πόλεις και παρέχουν ασφάλεια και κοινωνική ειρήνη. Άρα, η ζωή των ανθρώπων έχει γίνει καλύτερη», είπε.

Μίλησε, επίσης, για τον κοινωνικό ρόλο της Αστυνομίας με το έργο που κάνει στον τομέα της Κοινωνικής Αστυνόμευσης και ειδικότερα στην αντιμετώπιση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας με τη σύλληψη χιλιάδων κακοποιητών.

«Ο κοινωνικός ρόλος της αστυνομίας και η νέα στρατηγική μαζί με τη νέα δομή της κοινωνικής αστυνόμευσης είναι επιτεύγματα, τα οποία μας οδηγούν στο να γίνουμε ακόμη αποτελεσματικότεροι, ακόμη χρησιμότεροι για την κοινωνία», τόνισε στη συνέχεια ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σημειώνοντας τη μεγάλη σημασία της εκπαίδευσης των αστυνομικών.

«Είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτό, στο οποίο έχουμε ταχθεί ως αποστολή. Αυτή την αποστολή υπηρετούμε και θα συνεχίσουμε με μεγάλη αφοσίωση, με μεγάλη συνέπεια, με σκληρή δουλειά, με απολογισμό, με αυτοκριτική και η υπόσχεση είναι να γίνουμε ακόμα καλύτεροι», είπε. Κλείνοντας τον χαιρετισμό του, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την καλή συνεργασία που υπάρχει με τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους της ΕΛ.ΑΣ και τα όσα πέτυχαν με την αναγνώριση, μεταξύ άλλων, του επαγγέλματός τους ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού.

Σε όλα τα θετικά που έγιναν την προηγούμενη χρονιά και ανέδειξαν το έργο των ανδρών και γυναικών του Σώματος αναφέρθηκε στον χαιρετισμό του ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος. «Έγιναν πολλά θετικά σε επίπεδο θεσμικό, με την ψήφιση του νέου νόμου, σε επίπεδο καθημερινής πρακτικής και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Το προσωπικό του Σώματος είναι αυτό που μπορεί να κάνει και τα αδύνατα δυνατά. Και το έχουμε δείξει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Σε αυτόν, λοιπόν, τον δρόμο θα συνεχίσουμε και αυτή τη χρονιά που έρχεται. Όλοι μαζί, συντονισμένα, προγραμματισμένα, με αποφασιστικότητα, πρόγραμμα και επιμονή», τόνισε.

Επίσης, μίλησε για την καινούργια, όπως είπε, φιλοσοφία που επιχειρείται να δημιουργηθεί στην ΕΛ.ΑΣ και εξήγησε ειδικότερα: «Δεν θεωρούμε τους συναδέλφους που λαμβάνουν μέτρα τάξης, ασφάλειας, τροχαίας, ως αριθμούς που θα πρέπει να συμπληρωθούν και να δοθεί προς τα έξω ότι για παράδειγμα, στο Πολυτεχνείο ήταν 8.000 αστυνομικοί. Δεν είναι σωστό αυτό. Το σωστό όμως είναι να διατίθεται το προσωπικό που χρειάζεται για να φέρει εις πέρας κάθε συγκεκριμένη εκδήλωση, διαδήλωση, μεγάλο γεγονός. Και προσπαθούμε, με έναν ορθολογικό τρόπο, να αλλάξουμε ένα παλιό μοντέλο που αντιμετωπίζαμε και προσεγγίζαμε όλες αυτές τις μεγάλου μεγέθους εκδηλώσεις».

Αφού αναφέρθηκε στα πολύ σημαντικά αποτελέσματα από την ίδρυση της Δ.Α.ΟΕ και από την εφαρμογή πολιτικών όπως στην κοινωνική αστυνόμευση με έμφαση στην αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, της ανήλικης παραβατικότητας και της αθλητικής βίας, ο κ. Αρχηγός μίλησε για τη σημασία της προσπάθειας που γίνεται να δημιουργηθεί μια έξυπνη αστυνομία. «Η έξυπνη αστυνομία είναι πρωτίστως οι άνθρωποί της. Σίγουρα τα μέσα και το υλικό είναι προαπαιτούμενο, αλλά στο τέλος της μέρας αυτός ο παράγοντας που μας κάνει ισχυρούς, δυνατούς, αυτοί που είναι η περιουσία του Σώματος, είσαστε εσείς. Είναι το προσωπικό της αστυνομίας. Και εκεί γίνεται μεγάλη προσπάθεια», κατέληξε.

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα ευλόγησε ο Προϊστάμενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Αστυνόμος Β π. Αλέξιος Κουρτέσης, ο οποίος αφιέρωσε το κομμάτι της βασιλόπιτας, στους κ.κ Υπουργό και Αρχηγό. Όπως σημείωσε, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει καλή και σταθερή συνεργασία ανάμεσα σε πολιτική και φυσική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ, καθώς η αποτελεσματική συνεργασία τους βγαίνει και στο προσωπικό.