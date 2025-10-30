Ο Κουέντιν Ταραντίνο ξανά σε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Only What We Carry»

Ο Κουέντιν Ταραντίνο μπορεί να εγκατέλειψε το πιο πρόσφατο πρότζεκτ του όμως θα επιστρέψει στην υποκριτική.

Ο Ταραντίνο πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στην ταινία μεγάλου μήκους «Only What We Carry». Θα είναι ο πρώτος μεγάλος ρόλος του στην οθόνη από το «From Dusk Til Dawn» το 1996.

Διαβάστε επίσης

Το τοποθετημένο στη Γαλλία δράμα του Τζέιμι Άνταμς, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα, περιγράφεται ως «ένας στοχασμός στην αγάπη, την απώλεια και το ήρεμο θάρρος που χρειάζεσαι για να προχωρήσεις μπροστά».

Οι συμπρωταγωνιστές του «Star Trek», Σάιμον Πεγκ και Σοφία Μπουτέλα, θα πρωταγωνιστήσουν με τον Ταραντίνο, μαζί με τους Σαρλότ Γκενσμπούρ και Λίαμ Χέλμαν. Η τραγουδίστρια Λίζι ΜακΆλπαϊν θα κάνει επίσης το ντεμπούτο της σε ταινία μεγάλου μήκους.