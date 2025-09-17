Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης φέρνει στη Βουλή ζήτημα που αφορά πολλούς Αστυνομικούς

Ο Ηρακλειώτης Βουλευτής ζήτησε από τον αρμόδιο Υπουργό να δρομολογηθούν άμεσα όλες οι πρωτοβουλίες ώστε να αναγνωρίζεται η κατοχή πτυχίων και μεταπτυχιακών καθώς και διδακτορικών τίτλων σπουδών στους Αστυνομικούς

Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης έκανε ερώτηση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη σχετικά με το θέμα της ρύθμισης της υπηρεσιακής εξέλιξης πτυχιούχων Αστυνομικών.

Ο Ηρακλειώτης Βουλευτής ζήτησε από τον αρμόδιο Υπουργό να δρομολογηθούν άμεσα όλες οι πρωτοβουλίες ώστε να αναγνωρίζεται η κατοχή πτυχίων και μεταπτυχιακών καθώς και διδακτορικών τίτλων σπουδών στους Αστυνομικούς.

Πρόκειται για ένα ζήτημα που έχει θέσει στον Ηρακλειώτη Βουλευτή η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου και αφορά :

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη

Θέμα: Αιτήματα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου για την Υπηρεσιακή Εξέλιξη Πτυχιούχων Αστυνομικών

Υπουργέ,

Είναι γνωστό ότι, η Κυβέρνηση αναγνωρίζει με κάθε δυνατό τρόπο την ουσιαστική́ και επίπονη προσπάθεια που καταβάλλεται από́ το ένστολο προσωπικό́ κατά́ την άσκηση των καθηκόντων του, αναλαμβάνοντας κάθε αναγκαία πρωτοβουλία για την προστασία των

εργασιακών δικαιωμάτων του, στο πλαίσιο της ισονομίας και της αξιοκρατικής αντιμετώπισης του, προκειμένου να εκπληρώνει την αποστολή́ του κατά́ τον πλέον επωφελή́, για το κοινωνικό́ σύνολο, τρόπο, με απώτερο σκοπό́ τον εκσυγχρονισμό́ και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες.

Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να θέσω υπόψη σας ένα αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, που αφορά ειδικά στις κάτωθι κατηγορίες πτυχιούχων αστυνομικών:

(α) Αστυνομικοί - Ανακριτικοί Υπάλληλοι, προερχόμενοι από τη Σχολή Αστυφυλάκων μέσω πανελληνίων εξετάσεων, σύμφωνα με τον Ν. 2226/1994.

(β) Αστυνομικοί προερχόμενοι από παραγωγικές εξετάσεις Αρχιφυλάκων.

(γ) Μη Ανακριτικοί Υπάλληλοι, προερχόμενοι από το θεσμό των Ειδικών Φρουρών, με προϋπόθεση την κατοχή τουλάχιστον του βαθμού του Αστυφύλακα.

(δ) Αστυνομικοί προερχόμενοι από τη Σχολή Αστυφυλάκων με το παλαιό σύστημα εξετάσεων, προ ένταξης της Σχολής στις πανελλήνιες εξετάσεις.

Συγκεκριμένα, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου αιτείται τα εξής:

• Οι ανωτέρω κατηγορίες πτυχιούχων αστυνομικών, ανεξαρτήτως του βαθμού στον οποίο υπηρετούν, με την συμπλήρωση του 1/3 του απαιτούμενου χρόνου παραμονής στο βαθμό, να δικαιούνται προαγωγής στον επόμενο βαθμό κατόπιν αιτήσεώς τους, με αντίστοιχη τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου.

• Οι εν λόγω αστυνομικοί να τυγχάνουν ίδιας εξέλιξης με τους Αρχιφύλακες Παραγωγικής Σχολής (με εξετάσεις), οι οποίοι υπάγονται στο άρθρο 7, παρ. 7 έως 9 του Ν. 3686/2008, με στόχο την εξάλειψη ανισοτήτων και την αξιοποίηση του επιστημονικού τους δυναμικού προς όφελος της υπηρεσίας.

• Θέσπιση ευνοϊκότερης υπηρεσιακής εξέλιξης για κατόχους μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σπουδών, με την πρόβλεψη δυνατότητας προαγωγής στον επόμενο βαθμό μετά την συμπλήρωση των 2/3 του χρόνου στον υφιστάμενο βαθμό, κατόπιν σχετικής αίτησης και με βάση τη συνάφεια του τίτλου σπουδών με τα καθήκοντα του αστυνομικού προσωπικού.

Επειδή, η ικανοποίηση των αιτημάτων της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου θα οδηγήσει στην αναγνώριση και επιβράβευση της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής προσπάθειας των αντίστοιχων Αστυνομικών Υπαλλήλων στην ενίσχυση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας στην υπηρεσιακή τους εξέλιξη και στην ενσωμάτωση του επιστημονικού δυναμικού στο επιχειρησιακό και διοικητικό έργο της Ελληνικής Αστυνομίας, με γνώμονα τον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματικότητα του Σώματος.

Επειδή, τα ανωτέρω αιτήματα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου είναι απολύτως εύλογα και ρεαλιστικά.

Επειδή, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκομένους -κατά́ περίπτωση- Φορείς, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις τους, με στόχο τη βελτίωση των εν γένει υπηρεσιακών συνθηκών και κάθε άλλου ζητήματος που απασχολεί́ το προσωπικό́ της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επειδή, πρόθεση όλων μας είναι η προώθηση και η θετική́ αντιμετώπιση των ζητημάτων που απασχολούν το προσωπικό́ των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη -λαμβανομένων υπόψη τόσο των ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας όσο και των αυξημένων υπηρεσιακών καθηκόντων του, στο πλαίσιο της ιδιαίτερης αποστολής του, συγκριτικά́ μάλιστα με τους λοιπούς υπάλληλους του δημοσίου τομέα.

Επειδή, στην κατεύθυνση αυτή́, θα πρέπει να παρέχεται η απαραίτητη στήριξη, στο βαθμό́ που οι εκάστοτε δημοσιονομικές συνθήκες το επιτρέπουν, για τη διασφάλιση της συνοχής

του, την ανύψωσή του ηθικού́ των Αστυνομικών Υπαλλήλων, καθώς και την εξυπηρέτηση και επίλυση των όποιων ανακυπτόντων προβλημάτων και δυσκολιών τους.

Ερωτάσθε:

Σκοπεύετε να προβείτε σε ρυθμίσεις που να ικανοποιούν τα αιτήματα της Ένωσης

Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, όπως αναλυτικά εκτίθενται ανωτέρω; Αν

όχι γιατί; Αν ναι, παρακαλώ ορίστε σχετικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών.

