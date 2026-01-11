Ο Καναδάς ενθαρρύνει τις γυναίκες να μπουν στο αστυνομικό σώμα

Η Αστυνομία του Owen Sound στον Καναδά ανακοίνωσε επίσημα τη δέσμευσή της να ενισχύσει την προσέλκυση, τη διατήρηση και την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών στο αστυνομικό σώμα, συμμετέχοντας σε ειδική πρωτοβουλία που προωθεί την ισότητα και τη συμπερίληψη.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και αντιπροσωπευτικού αστυνομικού οργανισμού, που να αντικατοπτρίζει καλύτερα την κοινωνία την οποία υπηρετεί.

Η πρωτοβουλία αυτή δεν αλλάζει τα κριτήρια πρόσληψης ούτε δίνει προνόμια, αλλά επιδιώκει να ενθαρρύνει περισσότερες γυναίκες που πληρούν τις προϋποθέσεις να διεκδικήσουν μια θέση στην αστυνομία.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη στήριξη των γυναικών που ήδη υπηρετούν, μέσα από ευκαιρίες εξέλιξης, εκπαίδευση και ένα εργασιακό περιβάλλον που προάγει τον σεβασμό και την ισότητα.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Owen Sound, η αυξημένη συμμετοχή των γυναικών συμβάλλει στη βελτίωση της σχέσης με τους πολίτες, στη διαχείριση ευαίσθητων περιστατικών και στη μείωση των εντάσεων, ενισχύοντας συνολικά την εμπιστοσύνη της κοινωνίας προς τις αστυνομικές αρχές.

