Γιατί αρχηγός της αστυνομίας στις ΗΠΑ αναζητά δεύτερη εργασία;

Ο αρχηγός της Αστυνομίας της κομητείας St. Louis (ΗΠΑ), Ρόμπερτ Τρέισι, σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο δεύτερης απασχόλησης, καθώς τελειώνει το επίδομα που λάμβανε επιπλέον του μισθού του.

Ο Τρέισι υπέγραψε πρόσφατα νέο τριετές συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές 183.000 δολαρίων, ωστόσο μέχρι φέτος λάμβανε και επιπλέον 100.000 δολάρια ετησίως από μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ποσό που πλέον διακόπτεται.

Διαβάστε επίσης

Η πρακτική της δεύτερης εργασίας είναι συνηθισμένη στους κόλπους της αστυνομίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, με μεγάλο ποσοστό αστυνομικών να εργάζεται παράλληλα σε δεύτερη δουλειά για οικονομική ενίσχυση.

Σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου του, ο αρχηγός μπορεί να εργάζεται έως 32 ώρες την εβδομάδα σε δευτερεύουσα απασχόληση, με την προϋπόθεση ότι θα είναι διαθέσιμος σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, φυσικών καταστροφών ή σοβαρών περιστατικών δημόσιας ασφάλειας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί τι είδους δεύτερη εργασία εξετάζει, ωστόσο εκτιμάται ότι θα μπορούσε να αφορά συμβουλευτικό ρόλο, αξιοποιώντας την εμπειρία και τη γνώση του στον τομέα της αστυνόμευσης.