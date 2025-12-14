Ο Ιωάννης Τυπάλδος περιγράφει τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ.

Για την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., η οποία έχει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και στη διατήρηση της ασφάλειας στην Αττική, κλήθηκε να τοποθετηθεί στο policenet.gr o Οργανωτικός γραμματέας Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής - Αντιπρόσωπος στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Τυπάλδος Ιωάννης.

Ταυτόχρονα αναφέρθηκε στα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί αλλά και στις ιδιαιτερότητες του τομέα που καλούνται να αστυνομεύσουν.

«Κυρία Μαραγκουδάκη, οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. βρίσκονται καθημερινά εκεί όπου χρειάζονται, υποστηρίζοντας κάθε πολίτη που κινδυνεύει ή βρίσκεται σε ανάγκη, και προσφέροντας άμεση βοήθεια σε περιστατικά, από ληστείες και κλοπές μέχρι σοβαρές απειλές όπως διακινητές, δραπέτες ή τρομοκρατικές ενέργειες. Παράλληλα, η ΔΙ.ΑΣ. είναι παρούσα στις γειτονιές, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές και σχολεία, συμβάλλοντας στην πρόληψη της εγκληματικότητας και στη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για όλους.

Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. επεμβαίνουν σε επείγοντα περιστατικά, προσφέρουν πρώτες βοήθειες, ανοίγουν δρόμο σε τραυματίες για γρήγορη μεταφορά σε νοσοκομεία και πολλές φορές σώζουν ζωές. Όλα αυτά γίνονται με αυταπάρνηση, επαγγελματισμό και συνείδηση του λειτουργήματός τους. Παρά την τεράστια προσφορά τους, η υπηρεσία αντιμετωπίζει διαχρονικά προβλήματα και ιδιαιτερότητες που επηρεάζουν τη λειτουργία και την καθημερινή εργασία των αστυνομικών.

Προβλήματα και ιδιαιτερότητες αστυνόμευσης

Αυξημένη επικινδυνότητα

Η ΔΙ.ΑΣ. μεταβαίνει άμεσα σε περιστατικά βαριάς εγκληματικότητας, όπως ληστείες και ένοπλες συμπλοκές, γεγονός που απαιτεί υψηλή ετοιμότητα και επαγγελματισμό.

Ιδιαιτερότητες του αστικού περιβάλλοντος

Οι αστυνομικοί επιχειρούν σε στενούς δρόμους, πλατείες και περιοχές υψηλής παραβατικότητας, όπου η κυκλοφοριακή κίνηση και η πυκνή δόμηση απαιτούν άριστες οδηγικές δεξιότητες και γνώση της περιοχής.

Παραβατικότητα ανηλίκων

Η ΔΙ.ΑΣ. παρεμβαίνει σε περιστατικά ανηλίκων, όπως μικροκλοπές, βανδαλισμούς, χρήση ουσιών και συγκρούσεις σε δημόσιους χώρους και σχολεία. Η συνεχής παρουσία συμβάλλει στην πρόληψη και στην έγκαιρη παρέμβαση, μειώνοντας την κλιμάκωση παραβατικής συμπεριφοράς.

Σωματική και ψυχολογική καταπόνηση

Η συνεχής ετοιμότητα, οι καθημερινές βάρδιες και οι απαιτητικές συνθήκες προκαλούν σωματική κόπωση και ψυχολογική πίεση, ενισχύοντας την ανάγκη για υποστήριξη και αποφόρτιση των πληρωμάτων.

Αυξημένος φόρτος εργασίας

Ορισμένες ομάδες καλούνται να καλύψουν μεγάλες περιοχές με ότι αυτό συνεπάγεται, αλλά οι αστυνομικοί εργάζονται με αφοσίωση και επαγγελματισμό για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πολιτών.

Παλαιότητα και φθορά του στόλου δικύκλων

Η φθορά μεγάλου μέρους των μοτοσικλετών επηρεάζει την αξιοπιστία τους, δημιουργώντας ανάγκη συντήρησης και εκσυγχρονισμού του στόλου για ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. η αντικατάσταση του στόλου κρίνεται άμεση και αναγκαία.

Η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. αποτελεί καθημερινό σύμμαχο των πολιτών. Η αφοσίωση, η επαγγελματική κατάρτιση και η παρουσία τους σε κάθε γειτονιά διασφαλίζουν ότι οι πολίτες μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς.»