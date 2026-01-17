Ο Χάλκινος Γιάννης Ιωακειμίδης στα γραφεία της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδας

Τα γραφεία της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος επισκέφθηκε το μέλος μας Γιάννης Ιωακειμίδης, ο οποίος εκπροσώπησε επάξια τη χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης που πραγματοποιήθηκε στο Όλστιν της Πολωνίας κατά το διάστημα 15-20 Ιουλίου 2025.

Ο Έλληνας αθλητής σημείωσε μια ιδιαίτερα σημαντική διεθνή επιτυχία, κατακτώντας το Χάλκινο Μετάλλιο στο αγώνισμα των 50 μέτρων με διπλά πέδιλα, πετυχαίνοντας τον εξαιρετικό χρόνο των 19,01 δευτερολέπτων, επιβεβαιώνοντας το υψηλό αγωνιστικό του επίπεδο και τη συστηματική του προετοιμασία.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Γενικός Γραμματέας της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος, κ. Ρήγας Ουσταμπασίδης, συνεχάρη θερμά τον Γιάννη Ιωακειμίδη για τη σπουδαία αυτή διάκριση, η οποία τιμά τόσο τον ίδιο όσο και τον αστυνομικό αθλητισμό, και τον διαβεβαίωσε ότι η Ένωσή μας θα συνεχίσει να στέκεται αρωγός και υποστηρικτής στις μελλοντικές αγωνιστικές του υποχρεώσεις και διεθνείς συμμετοχές.

Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος συγχαίρει τον αθλητή για την επιτυχία του και του εύχεται ανάλογες διακρίσεις στο μέλλον, με υγεία και δύναμη.