Μια Αστυνομικός έκανε άψογα το καθήκον της αλλά και πολλά περισσότερα - Άξια συγχαρητηρίων

Κρίσιμες και σωτήριες αποδείχθηκαν οι πράξεις μίας γυναίκας αστυνομικού, η οποία βοήθησε γυναίκα - θύμα ενδοοικογενειακής βίας και μητέρα τριών παιδιών.

Όπως αποκαλύπτει το MEGA και η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», το βράδυ της περασμένης Τρίτης μία γυναίκα έφτασε στο αστυνομικό τμήμα Λαυρεωτικής αγκαλιά με τα τρία της παιδιά, ζητώντας τη βοήθεια της Αστυνομίας για να γλιτώσει από τα χέρια του συζύγου της.

Η αστυνομικός όχι μόνο την ακούει, αλλά αποφασίζει να την πάρει στο σπίτι της για να την προστατεύσει.

Την επόμενη μέρα μάλιστα, τα ανήλικα παιδιά της γυναίκας έφτασαν με αστυνομική συνοδεία στο σχολείο τους.

Η αστυνομικός δεν σταμάτησε εκεί, αφού κίνησε τις διαδικασίες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, με την ΕΛ.ΑΣ. τελικά να τον συλλαμβάνει το πρωί της Πέμπτης.

«Ήταν μία πράξη ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Είναι άξια συγχαρητηρίων», λέει για το θέμα ο Βαγγέλης Μπούζας, γραμματέας της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής.

«Γίνανε όλες οι νόμιμες ενέργειες και μετά λειτούργησε σαν άνθρωπος».