Ο Γ.Γ. της ΠΟΑΣΥ στον Νίκο Παπαθανάση για την βελτίωση των αποδοχών των αστυνομικών και των συνθηκών εργασίας

Ο Αγρινιώτης Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ), Χρήστος Μαυραγάνης, μαζί με τον Ειδικό Γραμματέα Βασίλη Νάκο συναντήθηκε σήμερα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκο Παπαθανάση, στο πλαίσιο εθιμοτυπικής επίσκεψης.

​Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν τα οικονομικά ζητήματα που απασχολούν την Ελληνική Αστυνομία. Συγκεκριμένα, έγινε εκτενής διάλογος για τις επικείμενες αυξήσεις και τις περαιτέρω βελτιώσεις των αποδοχών και των συνθηκών εργασίας του αστυνομικού προσωπικού, με ορίζοντα το 2026.

​Ο Υπουργός αφου ακουσε τις θέσεις της ΠΟΑΣΥ εξέφρασε την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη του έργου των αστυνομικών. Δεσμεύτηκε για τη συνέχιση του διαλόγου με τους αστυνομικούς για την επίτευξη των κοινών στόχων.

