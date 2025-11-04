Δωρεά για τη Σχολή Αστυφυλάκων

Μετά από αίτημα της Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων Ξάνθης, ο Όμιλος Εταιριών ΣΕΚΕ ΑΕ – ΤΗΕ GRECIALS προχώρησε στη δωρεά τριών τηλεοράσεων Samsung Smart 85” 4K UHD QLED Q7F HDR (2025) QE85Q7FAAUXXH, καθώς και των αντίστοιχων βάσεών τους, με σκοπό την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Δοκίμων Αστυφυλάκων.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Ομίλου, ο οποίος στηρίζει έμπρακτα φορείς και δράσεις που συμβάλλουν στην εκπαίδευση και την κοινωνική προσφορά.

Πηγή: agonas.gr