Αντιστράτηγος ε.α. Γ. Ραχωβίτσας: Στον Ψηλορείτη μπορείς να κρύψεις και τανκς ακόμα

Στο θέμα της οπλοκατοχής στην Κρήτη, με αφορμή τα τελευταία γεγονότα στο χωριό Βορίζια, αναφέρθηκε ο επίτιμος Υπαρχηγός της ΕΛΑΣ, Αντιστράτηγος ε.α. Γιάννης Ραχωβίτσας, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή UPDATE (Σ. Χριστοφιλέα, Φ. Παπαθανασίου).

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων: «Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Δεν άλλαξε απολύτως τίποτα, βέβαια η δική μας επιχείρηση ήταν επικεντρωμένη στα Ζωνιανά. Όπως ξέρει όλος ο κόσμος, είχαν πυροβολήσει μια ομάδα αστυνομικών που πήγαιναν να κάνουν έρευνα τότε γιατί είχαν βρει δύο κιλά κοκαΐνη στο Ηράκλειο και είχαν σχεδιάσει με ομάδες να πάνε πάνω στα Ζωνιανά. Τους περίμεναν από πάνω και τους πλάκωσαν με τα καλάσνικοφ.

Πέρασε μια σφαίρα πάνω από το θόλο του τζιπ, χτύπησε στο πλευρό, έσκασε κάτω και καρφώθηκε στο λαιμό του παιδιού του Λαζαρίδη, ο οποίος για επτά χρόνια ήταν φυτό και εξέπνευσε μετά. Τότε εμείς όταν πήγαμε, στόχος ήταν να βρούμε ποιοι πυροβόλησαν. Όμως κατά την εξέλιξη της επιχείρησης είχαμε δει ότι ήταν απλωμένο το θέμα και ουσιαστικά η επιχείρηση επεκτάθηκε σε όλη την Κρήτη».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, τόνισε: «Αν μπούμε στη διαδικασία να πούμε να απαγορεύσουμε τα όπλα, πρέπει να θεωρήσουμε σαν δεδομένο ότι αυτά εδώ που ο αριθμός που μιλάμε είναι απαγορευμένα ούτως ή άλλως

Δηλαδή δεν θα δεις άνθρωπο Κρητικό αυτή τη στιγμή από εκείνα τα μέρη, από αυτά τα 4 – 5 χωριά να έχει όπλο νόμιμο.

Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν λύνεται με αστυνομικά μέτρα. Έχω έρθει σε επαφή σε επαφή με εκατοντάδες κακοποιούς σε πάροδο της θητείας μου. Ο κακοποιός όταν θα έχει όπλο, θέλει να έχει όπλο, θα το βρει το όπλο, όπως είναι διαρθρωμένη η Ελλάδα.

Δηλαδή μην πιστέψει κανένας ότι άμα θα βγει τώρα ένας πολιτικός και πει καταργώ τα όπλα στην Κρήτη, το καθάρισε κιόλας. Τα όπλα όταν υπάρχουν κοντά μπορεί να είναι ζημιογόνα ή στην χαρά όπως είπαμε ή στη λύπη, αλλά να αφοπλίσει, πρέπει να αφοπλίσει τον εγκέφαλο του αλλουνού».

Ακολούθως ανέφερε πως: «Στον Ψηλορείτη, επειδή πήγαμε πεζοπορία τελευταία, εκεί μπορείς να κρύψεις, όπως είπα, και τανκς ακόμα. Έπειτα υπάρχουν σε διάφορα σημεία μαντριά από δω, σπιτάκια από κει καβάντζα από εκεί, σπηλιά. Είναι δύσκολο μέρος. Μπορεί όμως η αστυνομία έχει τον τρόπο.

Εγώ, επειδή πολλοί από τους ΕΚΑΜίτες είναι και παιδιά που ήταν ακόμα εκεί πέρα, ξέρουν τη φιλοσοφία, ξέρουν να κινούνται, να τους φέρνουν σε πολύ δύσκολη θέση. Τώρα πάει ο ψυχολόγος εκεί σε παιδιά που μπορεί να σκοτώθηκε ο θείος του ή ο ξάδερφος, είναι κάποιο μέτρο, αλλά θέλει το μέτρο να έχει διάρκεια και συνέπεια και να μην σταματάει με τίποτα μέχρι να επιτευχθεί αυτό. Να μπορούν να μπαίνουν οι αστυνομικοί στα Βορίζια, δεν μπορούσαν να μπαίνουν αστυνομικοί όπως και τώρα».

Πηγή: ertnews.gr