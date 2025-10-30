Ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Μακεδονίας, στην πόλη της Κορυτσάς - ΦΩΤΟ

Ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Μακεδονίας, Ταξίαρχος κ. Κωνσταντίνος Σπανούδης, αποδεχόμενος την πρόσκληση του Γενικού Προξένου Δρ. Αστερίου Μπουζιά, παρευρέθηκε στην πόλη της Κορυτσάς (Αλβανίας) στις εκδηλώσεις μνήμης προς τιμήν των Ελλήνων πεσόντων κατά τον Ελληνο-ιταλικό πόλεμο (1940-41).

Τον κ. Γενικό συνόδευσαν ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς, Αστυνομικός Διευθυντής κ. Νικόλαος Έξαρχος, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, Αστυνομικός Διευθυντής κ. Ηλίας Τσίοτσιας, καθώς και η υπασπίστρια της Γ.Ε.Π.Α.Δ. Δυτικής Μακεδονίας, Αστυνόμος Β΄κα. Μάρθα Παπαδοπούλου.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση αποτελεί απόδειξη σεβασμού προς τη θυσία των ηρώων μας, αλλά και μια έμπρακτη έκφραση της δέσμευσης της Ελληνικής Αστυνομίας να διατηρεί ζωντανή την ιστορική μνήμη, να ενισχύει τις σχέσεις καλής γειτονίας και να συμμετέχει ενεργά στους εορτασμούς και τις εκδηλώσεις που τιμούν το παρελθόν και εμπνέουν το μέλλον.