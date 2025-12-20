Ειδική επιχειρησιακή δράση από την Υποδιεύθυνση Περιπολιών στην περιοχή του Πειραιά

ιδική επιχειρησιακή δράση της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, πραγματοποιήθηκε απογευματινές ώρες της 18-12-2025 στην περιοχή του Πειραιά.

Σκοπός της εν λόγω δράσης ήταν η αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου και της πώλησης απομιμητικών προϊόντων.

Διαβάστε επίσης

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου -3- αλλοδαποί ηλικίας 37, 49 και 51 ετών, κατηγορούμενοι για -κατά περίπτωση- πλαστογραφία, απάτη, παράβαση της νομοθεσίας περί σημάτων, περί αθέμιτου ανταγωνισμού και περί αναμόρφωσης – εκσυγχρονισμού και λειτουργίας υπαίθριου εμπορίου.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων κατασχέθηκαν -3.398- απομιμητικά προϊόντα όπως ζώνες, τσάντες, πορτοφόλια, αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων και είδη οικιακής χρήσης.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.