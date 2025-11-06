Ο Γ. Ραχωβίτσας μίλησε για τις πιο επικίνδυνες επιχειρήσεις που αντιμετώπισε στην καριέρα του, για τον Πάσσαρη και για τα Βορίζια

Για την άγνωστη πλευρά των «απλησίαστων» χωριών της Κρήτης, όπως τα Ζωνιανά και τα Βορίζια, αλλά και το πρόσφατο φονικό στο χωριό της Κρήτης μίλησε ο Αντιστράτηγος ε.α. και Επίτιμος Υπαρχηγός ΕΛ.ΑΣ. Γιάννης Ραχωβίτσας στο Direct με τον Γιώργο Ευγενίδη.

Ο κ. Ραχωβίτσας μοιράστηκε τη δική του εμπειρία από την ανοιχτή σύγκρουση με το οργανωμένο έγκλημα σε σημεία της Κρήτης, ενώ περιέγραψε πώς γίνονταν οι επιχειρήσεις της αστυνομίας εκεί, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι είναι μόνο 4-5 χωριά σε ολόκληρο το νησί που δημιουργούν τέτοια προβλήματα.







«Δεν μπορούμε να βάλουμε όλους τους Κρητικούς στο ίδιο καλάθι. Η Κρήτη είναι διαφορετική σε πολλές περιοχές της, και το έγκλημα και η παραβατικότητα είναι συγκεντρωμένα σε μερικά χωριά».

Αναφερόμενος ειδικά στα Ζωνιανά και τα Βορίζια, εξήγησε πως επί δεκαετίες τα δύο αυτά χωριά παραμένουν στην καρδιά της οργανωμένης εγκληματικότητας στην Κρήτη.







«Έχουμε κάνει εκεί επιχειρήσεις στρατιωτικού τύπου, ειδικά στα Βορίζια χρειάστηκε να φέρουμε και ελικόπτερο», σημείωσε.







Ο πρώην υπαρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. διηγήθηκε και την επίθεση σε αστυνομικό που είχε κόψει κλήση ενώ είπε χαρακτηριστικά ότι στο χωριό «κάποιοι είναι έτοιμοι να σκοτωθούν για τρία πρόβατα που μπήκαν στο χωράφι του άλλου».







Όπως ανέφερε, δεν πρόκειται απλά για μεμονωμένα περιστατικά μίσους, αλλά για μια κουλτούρα που έχει διεισδύσει βαθιά στην κοινωνία αυτών των περιοχών.







«Δεν είναι θέμα μίσους, είναι θέμα κουλτούρας. Όταν ακούς τη χήρα του νεκρού να λέει ότι τα παιδιά της πρέπει να πάρουν το καλάσνικοφ και να γαζώσουν, καταλαβαίνεις ότι εδώ υπάρχει μια νοοτροπία που δεν αλλάζει εύκολα» είπε. Περιέγραψε δε μία πολύ χαρακτηριστική εικόνα: «Κυριακή πρωί στα Ζωνιανά, ήταν σαν έκθεση πολυτελών αυτοκινήτων».







Ο επίτιμος αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. εκτίμησε ότι η Πολιτεία οφείλει να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στην εκπαίδευση και εκπολιτισμό αυτών των περιοχών.







«Η κοινωνία πρέπει να αναγνωρίσει ότι τα προβλήματα δεν λύνονται με αστυνομικά μέτρα» επισήμανε.







Ο Γιάννης Ραχωβίτσας μίλησε για τις πιο επικίνδυνες επιχειρήσεις που αντιμετώπισε στην καριέρα του. Μία από αυτές ήταν η μάχη στον Έβρο, κατά την οποία έπεσε νεκρός ένας Τούρκος έμπορος ναρκωτικών ενώ θυμήθηκε πως και όταν έπαιξε τον ρόλο του αγοραστή ναρκωτικών, καταφέρνοντας τελικά να ξεφύγει από μια επικίνδυνη κατάσταση με Αλβανούς εμπόρους, οι οποίοι αν ήξεραν ποιος ήταν, «δεν θα υπήρχε ούτε το μουστάκι μου».