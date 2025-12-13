Ο Γ. Χατζόπουλος μίλησε στο Policenet.gr για τα προβλήματα των Αστυνομικών της Θεσσαλονίκης

Το policenet.gr και η δημοσιογράφος Κέλλυ Σαουάχ-Μαραγκουδάκη επικοινώνησε με τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιο Χατζόπουλο, ο οποιος μάς μίλησε ανοιχτά για τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι άνδρες και οι γυναίκες αστυνομικοί που υπηρετούν στην πόλη που ζει και υπηρετεί.

Με λόγο άμεσο και τεκμηριωμένο, αναφέρθηκε στην υποστελέχωση πολλών υπηρεσιών, η οποία επιβαρύνει το προσωπικό και θέτει σε κίνδυνο την επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Παράλληλα, τόνισε τη μη αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών από την Πολιτεία — εργαλείων που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ασφάλεια τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των αστυνομικών. Από τις κάμερες σώματος έως τα έξυπνα συστήματα καταγραφής, λείπει ακόμη ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εφαρμογής.

Κυρία Μαραγκουδάκη, προτού ξεκινήσω θέλω να ευχαριστήσω εσάς και το μέσο policenet.gr για την πρόσκληση που μου κάνατε να τοποθετηθώ ως Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης αναφορικά με τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες της πόλης μας. Τα προβλήματα είναι πολλά και τα περισσότερα διαιωνίζονται. Ωστόσο θα επικεντρωθώ στα βασικότερα:

Έλλειψη προσωπικού

Ζητάμε επανειλημμένα στις μεταθέσεις να έρχεται μεγαλύτερος αριθμός ατόμων, ώστε να ενισχυθούν με μόνιμο προσωπικό όλα τα Τμήματα της Θεσσαλονίκης. Εάν επανδρωθούν θα έχουν και μια σωστή λειτουργία. Διότι τώρα δουλεύουν αν όχι με το 50% της οργανικής τους δύναμης, κοντά σε αυτά τα νούμερα. Από τη μία οι συνάδελφοι επωμίζονται μεγαλύτερο βάρος από αυτό που τους αναλογεί, κι από την άλλη η ασφάλεια των πολιτών περιορίζεται.

Δυστυχώς δεν γίνεται συχνά σωστή διαχείριση του προσωπικού. Στις τελευταίες έκτακτες μεταθέσεις έστειλαν μόνο 28 άτομα. Η Πολιτεία γνωρίζει το πρόβλημα και για αυτό στέλνει αποσπασμένους αστυνομικούς όμως με τις αποσπάσεις το πρόβλημα δεν λύνεται! Γιατί όση θέληση κι αν έχει ένας αστυνομικός, ώσπου να χαρτογραφήσει την πόλη, να γνωρίσει τα προβλήματά της, να δει τις ανάγκες της, φεύγει.

Φύλαξη στόχων

Οι αστυνομικοί τίθενται σε υπηρεσίες φύλαξης πολλών στόχων την ώρα που όπως προαναφέρθηκε υπάρχει υποστελεχωση σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα παραβατικό, το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα την ελληνική κοινωνία.

Η Πολιτεία δεν έχει σωστά αξιολογήσει κι εκμεταλλευτεί την ύπαρξη των ψηφιακών μέσων. Στο εξωτερικό ακόμα και τα Αστυνομικά Τμήματα φυλάσσονται με κάμερες. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ούτε τα Τμήματα, ούτε οι Πρεσβείες δεν διαθέτουν σκοπό. Αντίθετα στην Ελλάδα οι αστυνομικοί φυλάνε κτήρια, γραφεία αγάλματα και νεκροταφεία αντί να βρίσκονται έξω για την καταπολέμηση του Εγκλήματος. Η Αστυνομία είναι για την ασφάλεια των πολιτών.

Παλαιωμένα, επικίνδυνα για χρήση οχήματα

Τα οχήματα και συγκεκριμένα τα λεωφορεία της ΔΑΕΘ μεταφέρουν τους συναδέλφους σε διάφορους Νομούς για διάφορα ζητήματα π.χ. γήπεδα, μπλόκα κ.ά και πολλές φορές χαλάνε στη μέση του δρόμου.

Πρόκειται για λεωφορεία που είναι από την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 με παρα πολλά χιλιόμετρα και προβλήματα. Είχε γίνει μια προσπάθεια αναβάθμισης των λεωφορείων αλλά έπεσε στο κενό. Επίσης, τα οχήματα των Τμημάτων Ασφαλείας, Τάξης και άλλων υπηρεσιών είναι παλαιωμένα με αποτέλεσμα πολλές φορές να κινδυνεύουν οι ζωές των συναδέλφων. Σκεφτείτε ότι μερικά από αυτά έχουν πάρει φωτιά εν κινήσει.

Η Πολιτεία πρέπει να ενσκήψει στο πρόβλημα και να φέρει καινούργια οχήματα ώστε και οι αστυνομικοί να πηγαίνουν στην δουλειά τους κάνοντάς την σωστά αλλά και να επιστρέφουν με ασφάλεια στα σπίτια τους.

Κάμερες στις στολές των αστυνομικών

Η ΕΛ.ΑΣ. χρειάζεται σύγχρονα εργαλεία διαφάνειας και ασφάλειας, τόσο για τους πολίτες όσο και για τους ίδιους τους αστυνομικούς, είχε τονίσει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Και σωστά γιατί με τη λειτουργία τους θα ξέρουμε πώς αντέδρασε ο πολίτης αλλά και αν τήρησε τα νόμιμα και ο αστυνομικός. Ακούγεται ότι το έργο έχει κολλήσει στον διαγωνισμό.... δεν γνωρίζω περισσότερα. Αυτό είναι ενα ζήτημα που επιτέλους πρέπει να λυθεί χωρίς να βρίσκεται σε δυσμενή θέση ή να κατηγορείται άδικα κανένας.

Δημιουργία πολλών νέων υπηρεσιών

Κάθε τόσο διαβάζουμε δημοσιεύματα ότι θα δημιουργηθούν νέες υπηρεσίες. Και πράγματι συμβαίνει και καλώς συμβαίνει. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι αυτές οι υπηρεσίες στελεχώνονται από το υπάρχον προσωπικό της πόλης μας με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σημαντικά κενά στις υπηρεσίες. Αυτό έχει ως συνέπεια την υποστελέχωση αλλά και την εξουθένωση των αστυνομικών. Υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν να πάρουν ρεπό ακόμα και 15 ημέρες. Έχουμε εκφράσει επανειλημμένα τη δυσαρέσκειά μας, ζητώντας από την Πολιτεία να υλοποιήσει άμεσα τις υποσχέσεις για ενίσχυση της στελέχωσης.