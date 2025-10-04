Ο έλεγχος των αστυνομικών της ΔΙ.ΑΣ.... έβγαλε "λαβράκι"

Από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) συνελήφθη τις βραδινές ώρες της 2-10-2025, 66χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, τις βραδινές ώρες της 2-10-2025, περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., εντόπισαν τον κατηγορούμενο στην περιοχή των Αχαρνών και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο στην κατοχή του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -122- γραμμ. ηρωίνης και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.