Ο έλεγχος των αστυνομικών... έβγαλε "λαβράκι"

Συνελήφθη χθες (20.08.2025) το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνης, 25χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις του Νόμου περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνου για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνης εντοπίστηκε ο ημεδαπός επιβαίνοντας σε Ι.Χ.Ε. Αφού πραγματοποιήθηκε έλεγχος στην συνέχεια ακολούθησε έρευνα στην οικία του σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου, με την συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

-74,1- γραμμάρια κατεργασμένη κάνναβη σε μορφή βράχου

-19- γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

-1- κινητό τηλέφωνο και

το χρηματικό ποσό των 22.615 ευρώ ως προερχόμενο από αγοραπωλησία ναρκωτικών

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.