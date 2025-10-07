Ο έλεγχος στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου έβγαλε “λαβράκι”

“Λαβράκι” έβγαλε ο έλεγχος σωφρονιστικών υπαλλήλων των φυλακών Αγίου Στεφάνου Πατρών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 κατόπιν έρευνας σε θαλάμους των φυλακών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα αυτοσχέδιο σπαθί, ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι και τρία αυτοσχέδια σουβλιά.

Όπως προέκυψε δράστης είναι ένας 30χρονος Αιγύπτιος, έγκλειστος των φυλακών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων από τις Αστυνομικές Αρχές Δυτικής Αχαΐας, ενώ την υπόθεση χειρίζεται ήδη ο αρμόδιος εισαγγελέας.