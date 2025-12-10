O Δένδιας εγκαινίασε τα νέα στρατιωτικά οικήματα στο στρατόπεδο «Στρατηγού Γ. Καραϊσκάκη» - ΦΩΤΟ

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρέστη σήμερα, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025, στα εγκαίνια και στην παράδοση σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των οικογενειών τους, των νέων Στρατιωτικών Οικημάτων στο Στρατόπεδο «Στρατηγού Γεωργίου Καραϊσκάκη», στο Χαϊδάρι.

Στην τελετή των εγκαινίων πραγματοποιήθηκε αγιασμός από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νικαίας κ.κ. Αλέξιο.

Μετά το πέρας της τελετής, ο Υπουργός παρέδωσε τα κλειδιά των διαμερισμάτων σε τρεις στρατιωτικές οικογένειες και στη συνέχεια περιηγήθηκε στους χώρους των νέων οικημάτων.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε στον χαιρετισμό του:

«Η μικρή προσωπική αναφορά, αφορά την παρουσία μου εδώ. Έχω υπηρετήσει στο Χαϊδάρι. Έκανα την εκπαίδευσή μου στον Λόχο Υποψηφίων Βαθμοφόρων (ΛΥΒ). Δεν ήταν τόσο απλή. Θυμάμαι 18 μέρες μέσα, μία μέρα έξω!

Είναι χαρά μου που επιστρέφω, όχι στον «τόπο του εγκλήματος», αλλά για να εγκαινιάσουμε αυτά τα νέα διαμερίσματα, που αποτελούν κομμάτι αυτού του τεράστιου Οικιστικού Προγράμματος, το οποίο έχουμε ξεκινήσει, των 17.000 κατοικιών, που θα καλύψουν πλήρως τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η παρουσία μας εδώ σήμερα, τα εγκαίνια αυτών των νέων κατοικιών και η παράδοσή τους στους δικαιούχους, ενώ πάμε προς τα Χριστούγεννα, δείχνουν και προς τα στελέχη μας, αλλά και προς την ελληνική κοινωνία, ότι το Οικιστικό Πρόγραμμα δεν είναι λόγια ή εξαγγελίες, αλλά μια πραγματικότητα. μετρημένη, κοστολογημένη, χρηματοδοτημένη, που εκτελείται με ρυθμούς απολύτως εντός προγράμματος, από ανθρώπους αποφασισμένους να φέρουν αυτό το έργο σε πέρας.

Και θα ήθελα να πω ότι αυτό δεν είναι ένα έργο το οποίο δεν συνδυάζεται με την τεράστια πρόκληση υπεράσπισης της Πατρίδας στη νέα εποχή. Για να υπάρχουν αξιόμαχες Ένοπλες Δυνάμεις, θα πρέπει τα στελέχη τους να απολαμβάνουν ενός επιπέδου ζωής που τους αξίζει, και αυτό οφείλουμε να τους εξασφαλίσουμε. Αφενός μεν, με μια μισθοδοτική αντικαταβολή ανάλογη της υπηρεσίας που προσφέρουν στην Πατρίδα, και σε αυτό είμαστε σε έναν καλό δρόμο. Θα ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων στις 8 Ιανουαρίου το νέο νομοθέτημα που προβλέπει αυτές τις αυξήσεις.

Λυπάμαι που δεν καταφέραμε να ψηφιστούν πριν από τα Χριστούγεννα, όμως – επανέλαβα και χθες, το ξαναλέω και σήμερα – αναδρομικά οι αυξήσεις ισχύουν από την 1η Οκτωβρίου του 2025.

Αλλά, επίσης, και με μια άλλη σειρά παροχών προς τη στρατιωτική οικογένεια, η οικία, το σπίτι, είναι μία από αυτές.

Όποιος μετατίθεται σε τόπο που δεν επιθυμεί, δικαιούται από το Κράτος την παροχή δωρεάν αξιοπρεπούς και επαρκούς κατοικίας για την οικογένειά του και γι’ αυτόν. Αυτό λοιπόν κάνουμε σήμερα.

Δεν πρόκειται απλώς για μια αποκομμένη κατοικία. Πρόκειται για έναν Πρότυπο Οικισμό, φιλικό στο περιβάλλον, φιλικό στην ευρύτερη περιοχή του Χαϊδαρίου και της Δυτικής Αττικής, φιλικό ιδίως στους κατοίκους του, με ευρύτερες εξυπηρετήσεις: χώρο πρασίνου, παιδική χαρά, πρατήριο καυσίμων, πρατήριο για να καλύπτονται οι ανάγκες.

Ανοίγω εδώ παρένθεση για να πω ότι τον επόμενο χρόνο θα δώσουμε κι εμείς, με την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, τη μάχη της ακρίβειας.

Έχουμε δεσμευθεί ότι θα καταφέρουμε μέσα στο 2026, τα πρατήριά μας, ενοποιημένα με ένα νέο σύγχρονο σύστημα logistics, να παρέχουν το καλάθι της στρατιωτικής οικογένειας σε μια τιμή 20% με 23% φθηνότερη από αυτό το οποίο ισχύει έξω στην ευρύτερη αγορά.

Όλα αυτά ελπίζω ότι θα καταφέρουν να δημιουργήσουν ένα επίπεδο ζωής το οποίο αξίζει στα στελέχη μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δε θα συνεχίσουμε την προσπάθεια.

Είμαι ευτυχής γιατί από σήμερα αυτά τα νέα οικήματα θα γεμίσουν κυρίως με παιδικές φωνές και θα αποτελέσουν τη «φωλιά» 49 ακόμα στρατιωτικών οικογενειών.

Εύχομαι το καλύτερο και μάλιστα ενόψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς που έρχονται.

Να είστε καλά».

Η σημερινή παράδοση του νέου Συγκροτήματος Οικημάτων στο Στρατόπεδο «Στρατηγού Γεωργίου Καραϊσκάκη» αποτελεί ένα ακόμα σταθμό στη συνεχή προσπάθεια αναβάθμισης της μέριμνας του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων. Εντάσσεται στη δέσμη μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Με τη σημερινή παράδοση, ο Οικισμός «Γεώργιος Καραϊσκάκης» διαθέτει πλέον 121 ολοκληρωμένα διαμερίσματα, ενώ ήδη έχουν προγραμματιστεί ακόμα 150, εκ των οποίων τα 26 βρίσκονται στη διαγωνιστική διαδικασία.

Συνολικά, σήμερα παραδόθηκαν 49 διαμερίσματα, εκ των οποίων τα 37 στον Οικισμό «Γιώργος Καραϊσκάκης» και άλλα 12 στην Κηφισιά, συμβάλλοντας στην ευρύτερη κάλυψη των αναγκών στέγασης στην Αττική.

Εκτός από τις κατοικίες, ο Οικισμός διαθέτει μια σειρά εξυπηρετήσεων οι οποίες δεν απευθύνονται μόνο στους ένοικους της κοινότητας: πρατήριο καυσίμων, πολυκατάστημα, καφετέρια, παιδική χαρά, σούπερ μάρκετ, ενώ έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή πλυντηρίου και λιπαντηρίου οχημάτων. Πέραν όλων των άλλων, η σημαντικότερη μελλοντική σχεδίαση αφορά στην κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού.

Τα νέα οικήματα που παραδόθηκαν σήμερα σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στην Αττική, όπως και αυτά που κατασκευάζονται, εντάσσονται στην πρώτη φάση του νέου Στεγαστικού Προγράμματος που υλοποιείται στις Ένοπλες Δυνάμεις. Συνολικά, μετά την ολοκλήρωση των τριών φάσεων υλοποίησης, θα έχουν παραδοθεί 17.484 κατοικίες.

Ο στόχος του προγράμματος είναι να υπάρξει παροχή στέγης στο σύνολο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που μετατίθενται σε τόπο μη επιθυμίας τους.

Υπογραμμίζεται ότι το Στεγαστικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας χρηματοδοτείται στη μεγάλη του πλειοψηφία από ιδίους πόρους, κάτι που σημαίνει πως είναι διασφαλισμένη η εκτέλεσή του.

Στην τελετή των εγκαινίων και της παράδοσης παρευρέθησαν, επίσης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτριος Χούπης, η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής Αθανασία Παπασπύρου, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής Χαράλαμπος Αλεξανδράτος, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΑ, Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο Αρχιεπιστολέας ΓΕΝ Υποναύαρχος Κωνσταντίνος Κοντογιαννάκος ΠΝ ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΝ, ο Διοικητής της ΑΣΔΕΝ Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής, ο Διοικητής της ΑΣΔΥΣ Υποστράτηγος Αντώνιος Θεοδοσιάδης, επίτιμοι Aρχηγοί, εν ενεργεία και απόστρατοι Αξιωματικοί και δωρητές των Ενόπλων Δυνάμεων.