Ο αστυνομικός σκύλος εντόπισε ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης σε σπίτι

Συνελήφθη προχθες (8 Ιανουαρίου 2026) το πρωί, σε περιοχή των Σερρών, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, ένας αλλοδαπός άνδρας, για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, εντοπίστηκε ο προαναφερόμενος άνδρας και σε έρευνα που έγινε στην οικία του, με τη συνδρομή και του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «Roxy» της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

10 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 162,4 γραμμαρίων,

3 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 509,7 γραμμαρίων,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

το χρηματικό ποσό των 3.250 ευρώ και

1 πλαστικός τρίφτης κάνναβης.

Κατασχέθηκε και 1 κινητό τηλέφωνο, που βρέθηκε στην κατοχή του.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.