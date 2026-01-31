Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε τέσσερα μηχανάκια - Τραυματίστηκαν δύο γυναίκες

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Μυτιλήνης για τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Μυτιλήνης, επί της οδού Π. Κουντουριώτη.

Ειδικότερα, Ι.Χ.Ε. όχημα με οδηγό έναν 53χρονο ημεδαπό συγκρούστηκε με τέσσερα (04) σταθμευμένα δίκυκλα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο ημεδαπές, ηλικίας 32 και 43 ετών, οι οποίες βρίσκονταν πλησίον των δικύκλων.

Σε έλεγχο αλκοολομέτρησης που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι ο 53χρονος οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 53χρονος για παράβαση του άρθρου 46 πργ.7 του Ν.5209/2025 του Κ.Ο.Κ. ¨Οδήγηση υπό την επήρεια μέθης¨, του άρθρου 290Α΄ Π.Κ. ¨Επικίνδυνη οδήγηση¨ και του άρθρου 314 Π.Κ. ¨Σωματική βλάβη από αμέλεια¨, ενώ του επιβλήθηκαν και οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.