Κεραμεικός: Συνελήφθη Μπασκετμπολίστας

Στη σύλληψη ενός 29χρονου οδηγού προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών, ο οποίος σήμερα το πρωί εισήλθε με το όχημά του σε γραμμές τρένου κινούμενος επί αυτών για 300 μέτρα με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς είναι μπασκετμπολίστας της Α2.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθη, πρωινές ώρες σήμερα στη συμβολή της Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό στο κέντρο της Αθήνας, 29χρονος αλλοδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών, επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών.

Ειδικότερα, ο 29χρονος οδηγός αυτοκινήτου, εισήλθε σε γραμμές τρένου κινούμενος για 300 μέτρα επί αυτών με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου και την διακοπή κυκλοφορίας των συρμών για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Επιπρόσθετα, μετά από έλεγχο αλκοόλης διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ δεν κατείχε και τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή στη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί του Σαββάτου, η Hellenic Train με ανακοίνωσή της, τόνιζε πως λόγω του συμβάντος η αμαξοστοιχία IC50 (Αθήνα- Θεσσαλονίκη) αναχώρησε με 63 λεπτά καθυστέρηση, ενώ αναμένονταν και σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού».

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

