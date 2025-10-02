O αριθμός “0” δεν αντιπροσωπεύει την Άμεση Δράση

Επιμέλεια: ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ Παναγιώτης, ΦΟΥΚΑΣ Θεόδωρος, ΒΛΑΧΟΣ Αντώνιος, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος, ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, ΓΑΤΣΙΟΣ Στέφανος, ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ Χρήστος, ΔΟΥΜΟΥΣΙΑΡΗΣ Πέτρος, ΖΑΧΟΣ Στυλιανός, ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ Αριστείδης, ΚΟΚΚΑΛΗΣ Θωμάς, ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος, ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ Βασίλειος, ΠΑΛΛΗ Μαρία, ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ Βασίλειος, ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ Αλέξανδρος, ΡΑΪΖΗΣ Όμηρος-Βίκτωρ, ΣΑΜΙΩΤΗΣ Αναστάσιος, ΣΚΕΝΔΕΡΗΣ Μιλτιάδης

Διαβάστε επίσης

Οι Αστυνομικοί που υπηρετούν στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής επιλέγονται μετά από εκδήλωση επιθυμίας και στο μεγαλύτερο ποσοστό, χαρακτηρίζονται από το υψηλό αίσθημα προσφοράς, την αυταπάρνηση, το φιλότιμο και άλλες αξίες που καλλιεργούνται και μεταλαμπαδεύονται από γενιά σε γενιά.

Στους Αστυνομικούς αυτούς οφείλεται το κοινωνικό έργο που επιτελεί η Υπηρεσία και ως εκ τούτου οι πολίτες την κατατάσσουν, ως την πιο δημοφιλή Υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ. Πέραν της καθημερινής εξυπηρέτησης του πολίτη οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης σημειώνουν μεγάλες επιτυχίες στον πόλεμο της εγκληματικότητας, πολλές φορές, καθ’ υπέρβαση του καλώς εννοούμενου καθήκοντος.

Τα προηγούμενα έτη, η Άμεση Δράση αποδυναμώθηκε και δοκιμάστηκαν άλλα μοντέλα αστυνόμευσης, τα οποία αρχικά διαφημίστηκαν ως καινοτόμες ιδέες που θα δώσουν λύσεις στον πολίτη, όμως στο τέλος απέτυχαν και η ευθύνη της αστυνόμευσης έπεσε σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα πάλι, στα περιπολικά της Άμεσης Δράσης και στις ομάδες ΔΙ.ΑΣ. και Ζ.

Πέρυσι έγιναν βήματα ενίσχυσης της Άμεσης Δράσης, με επιστροφές αποσπασμένων, με νεοξερχόμενους Αστυφύλακες και φυσικά με την χορήγηση του επιδόματος πρώτου ανταποκριτή στο προσωπικό.

Όντας πεπεισμένοι πως η Ηγεσία έχει κατανοήσει τα πραγματικά προβλήματα της Αστυνόμευσης, φέτος διαπιστώνουμε ότι γίνονται βήματα πίσω.

Το 2025 πραγματοποιήθηκαν 1.000 περίπου προσλήψεις Ειδικών Φρουρών. Η Άμεση Δράση στελεχώθηκε με μόλις 70 περίπου οι οποίοι, μαζί με τις μεταθέσεις αλλά και αποχωρήσεις ύστερα από τα συμβούλια μεταθέσεων του καλοκαιριού, δεν μπόρεσαν να καλύψουν τα κενά των Αστυνομικών που αποχώρησαν από την Υπηρεσία.

Σε λίγες μέρες τοποθετούνται στις Υπηρεσίες 700 νέοι Αστυφύλακες και η ΓΑΔΑ ανακοίνωσε τις Υπηρεσίες στις οποίες αυτοί θα τοποθετηθούν, πλην όμως η Άμεση Δράση δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτές!

Σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος δικαίου θα αποτελούσε προτεραιότητα η διατήρηση του αξιόμαχου της πιο δημοφιλούς Αστυνομικής Υπηρεσίας, καθώς και η στήριξη του προσωπικού αυτής, ώστε να συνεχίσει απερίσπαστα το πολύτιμο για την κοινωνία έργο του.

Ο όγκος της δουλειάς που διαχειρίζεται η Υπηρεσία είναι τεράστιος. Υπάρχουν βάρδιες που τα πληρώματα περιπολικών προσπαθούν να διαχειριστούν περισσότερα από 30 και 40 συμβάντα, υπάρχουν βάρδιες που διαπιστώνεται αναμονή στο Τ/Φ κέντρο της Άμεσης Δράσης (100) και γειτονιές που δεν βλέπουν περιπολικό και μηχανές για καιρό. Σε όλα αυτά αν προσθέσουμε τα σχεδόν καθημερινά μέτρα που απασχολούνται τα περιπολικά και οι μηχανές της Άμεσης Δράσης, διαπιστώνουμε ότι η ενίσχυση της Υπηρεσίας είναι επιβεβλημένη.

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός δεν άπτεται της αρμοδιότητάς μας, όμως θα επισημάνουμε το ενδεχόμενο κόστος που θα προκύψει, σε περίπτωση που στο μέλλον, οι περιπολίες των Υπηρεσιών που ενισχύθηκαν με προσωπικό, προς ενίσχυση της αστυνόμευσης, ξαφνικά κοπούν και το προσωπικό ως δια μαγείας εξαφανιστεί.

Γίνεται επίσης σαφές πως δεν θα επιτρέψουμε την οποιαδήποτε καταστρατήγηση θεσμοθετημένων δικαιωμάτων μας, προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στην υπηρεσιακή πραγματικότητα που η Ηγεσία δημιούργησε.