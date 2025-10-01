Διαταγή Αρχηγού για τις αποσπάσεις Αστυνομικών: Σειρά παρατηρήσεων και κάποιοι προβληματισμοί που χρήζουν διευκρινίσεων

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2025

Αρ. Πρωτ: 301/48

Προς: Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

Αντιστράτηγο κ. ΜΑΛΛΙΟ Δημήτριο

Κοιν.: 1) Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

κ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ Μιχάλη

2) Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη

κ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη

3) Γενικό Γραμματέα Δημοσίας Τάξης

κ. ΣΤΑΘΗ Παναγιώτη

4) Διευθυντή Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Υποστράτηγο κ. ΚΥΠΡΑΚΗ Σωτήριο

5) Διευθυντή Διεύθυνσης Ένστολου Προσωπικού

Ταξίαρχο κ. ΠΟΛΥΖΟ Δημήτριο

6) Αστυνομικές Υπηρεσίες

Θέμα: «Καθορισμός κριτηρίων επιλογής προσωπικού με δαπάνες δημοσίου»

Κύριε Αρχηγέ,

Με αφορμή την υπ’ αριθ. 1052/25/2060683 Διαταγή ΔΕΠ/ΓΔΔΑΔ/ΑΕΑ, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας έστω και καθυστερημένα, αφού θεσμοθετήθηκαν μια σειρά κριτηρίων που θα διέπουν από εδώ και εφεξής τις αποσπάσεις με έξοδα δημοσίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ως Πρωτοβάθμιες Ενώσεις τόσο με έγγραφά μας, όσο και με δημόσιες τοποθετήσεις μας, απαιτούσαμε την καθιέρωση ενός δίκαιου και αξιοκρατικού συστήματος των εν λόγω αποσπάσεων, οι οποίες εδώ και χρόνια πραγματοποιούνταν κατά την γνώμη μας με αναξιοκρατικές και αδιαφανείς διαδικασίες.

Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την υιοθέτηση μέρους των προτάσεών μας που σας είχαμε καταθέσει με το υπ’ αριθ. 301/43 από 20-06-25 έγγραφό των Ενώσεων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Έχοντας μελετήσει ενδελεχώς τη Διαταγή, καταθέτουμε μια σειρά παρατηρήσεων καθώς και κάποιους προβληματισμούς που χρήζουν διευκρινίσεων.

Πιο συγκεκριμένα:

Γ. 1. Η Υπηρεσία προέλευσης του προσωπικού να μην περιλαμβάνεται στις ενισχυόμενες με άλλες διαταγές Υπηρεσίες.

Υπάρχουν περιπτώσεις Υπηρεσιών οι οποίες ενισχύονται σε μόνιμη βάση με αποσπάσεις με έξοδα δημοσίου (ΟΠΚΕ Αττικής-Θεσσαλονίκης, ΤΑΕ Κρήτης) που αναδεικνύει το μόνιμο του προβλήματος και για τις οποίες θα πρέπει να εξευρεθούν μόνιμες λύσεις.

Ταυτόχρονα, παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί αν η ενίσχυση αφορά μόνο αποσπάσεις με έξοδα δημοσίου ή και λοιπές αποσπάσεις και εσωτερικές μετακινήσεις εντός Διευθύνσεων.

Γ.3.β. το οποίο δεν έχει μετακινηθεί ή έχει τις λιγότερες μετακινήσεις με δαπάνες δημοσίου στο παρελθόν.

Προτείνουμε όπως τροποποιηθεί ως εξής «το οποίο δεν έχει μετακινηθεί ή που έχει αποσπαστεί συνολικά λιγότερους μήνες με δαπάνες δημοσίου στο παρελθόν». Αυτό θα πρέπει να συμβεί διότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου συνάδελφοι αποσπάστηκαν περισσότερες φορές σε σχέση με άλλους συναδέλφους αλλά λιγότερους συνολικά μήνες. (πχ. με βάση τη Διαταγή συνάδελφος με δύο δίμηνες αποσπάσεις θα υπολείπεται συναδέλφου με μία εξάμηνη απόσπαση).

Επίσης, να αποσαφηνιστεί ότι το συγκεκριμένο εδάφιο αφορά αποκλειστικά αιτούντες απόσπασης με επιθυμία και σε καμία περίπτωση μη επιθυμούντες συναδέλφους.

Δ.4. ε. Όταν μέλος της ιδίας οικογενείας έχει μετακινηθεί με την αυτή διαδικασία και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα -24- μηνών από τη λήξη της μετακίνησής του.

Προτείνουμε: «Όταν μέλος της ιδίας οικογενείας έχει μετακινηθεί με την αυτή διαδικασία, ο ίδιος ή το έτερο μέλος δύναται να αποσπαστεί εκ νέου εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα -12- μηνών από τη λήξη της μετακίνησής του.

Ο ορισμός των 24 μηνών αποτελεί, κατά την άποψή μας, τιμωρητικό μέτρο για τα ζευγάρια αστυνομικούς.

Δ.4. στ. Όταν στην περιοχή της Υπηρεσίας ενίσχυσης διαμένει έτερο μέλος της ιδίας οικογένειας του μετακινούμενου ή της πατρικής οικογένειας του μετακινούμενου ή του/της συζύγου. Προς τούτο θα υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Η ύπαρξη συγγενικού προσώπου σε μία περιοχή δε συνεπάγεται αιτία αποκλεισμού του αιτούντα αστυνομικού.

Τέλος, για να αποφευχθούν τυχόν εξωθεσμικές παρεμβάσεις σε περιπτώσεις συναδέλφων που πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις προτείνουμε όπως οριστούν περαιτέρω κριτήρια ήτοι:

Α) να προηγείται ο αστυνομικός που υπηρετεί ή έχει υπηρετήσει κατά το παρελθόν σε Αστυνομική Υπηρεσία η οποία έχει συνάφεια με την Υπηρεσία απόσπασης.

Β) να λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά και οικογενειακά κριτήρια μεταξύ των συναδέλφων.

Κύριε Αρχηγέ,

Φρονούμε ότι η υιοθέτηση των ως άνω προτάσεών μας καθώς και η αποσαφήνιση συγκεκριμένων αίολων σημείων, θα περιορίσει ή θα αποτρέψει τυχόν σκόπιμες και κατά το δοκούν παρερμηνείες και θα επιφέρει την απόλυτη διαφάνεια στην εν λόγω διαδικασία.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Θεσσαλονίκης

Ο Πρόεδρος Τσαϊρίδης Θεόδωρος

Ο Γενικός Γραμματέας Χατζόπουλος Γεώργιος

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αλεξανδρούπολης

Ο Πρόεδρος Τουφάκης Χρήστος

Ο Γενικός Γραμματέας Πεζικίδης Παναγιώτης

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αχαΐας

Ο Πρόεδρος Αγγελόπουλος Γεώργιος

Ο Γενικός Γραμματέας Αποστόλου Γεώργιος

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αρκαδίας

Ο Πρόεδρος Λυμπερόπουλος Νικόλαος

Ο Γενικός Γραμματέας Τσιλίκας Στυλιανός

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Γρεβενών

Ο Πρόεδρος Παππάς Γεώργιος

Ο Γενικός Γραμματέας Παππάς Κωνσταντίνος

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Δράμας

Η Πρόεδρος Ζαχοπούλου Μαρία

Ο Γενικός Γραμματέας Πασχαλίδης Απόστολος

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Εύβοιας

Ο Πρόεδρος Μάρκου Αλέξανδρος

Ο Γενικός Γραμματέας Καψιώχας Αριστείδης

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Κιλκίς

Ο Πρόεδρος Καργιοτούδης Χρήστος

Ο Γενικός Γραμματέας Τσαρδακλής Νικόλαος

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Φλώρινας

Ο Πρόεδρος Μουρατίδης Ιωάννης

Ο Γενικός Γραμματέας Τάντσης Αθανάσιος