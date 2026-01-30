Ο Αλέξανδρος Αγραφιώτης νέος υποδιευθυντής της Α.Δ. Τρικάλων

Ανακατατάξεις στην ηγετική πυραμίδα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, μετά τη μετάθεση του Ταξίαρχου Δημήτρη Μήτραινα στην Διεύθυνση Αστυνομίας Αερολιμένα Αθηνών και την προαγωγή του Αθανάσιου Καππά στη θέση του Αστυνομικού Διευθυντή.

Τη θέση του Αθανάσιου Καππά, δεύτερος στην ιεραρχία της Α.Δ. Τρικάλων, καταλαμβάνει ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Αλέξανδρος Αγραφιώτης.

Έμπειρος αξιωματικός επίσης, διετέλεσε διοικητής Α.Τ. Καλαμπάκας και τα τελευταία χρόνια υπηρετεί στο Επιτελείο της Αστυνομικής Διεύθυνσης.

