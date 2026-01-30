Πένθος για την Αστυνομική Οικογένεια που έχασε ένα μέλος της

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Σ Υ Λ Λ Y Π Η Τ Η Ρ Ι Α Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του Δημάρχου Φιλιατών ΤΖΙΓΚΟΥ Βασιλείου, ο οποίος υπηρέτησε με ήθος, συνέπεια και αίσθημα καθήκοντος τόσο την Ελληνική Αστυνομία, ως αξιωματικός, όσο και την τοπική αυτοδιοίκηση, ως Δήμαρχος του Δήμου Φιλιατών.

Η πολυετής προσφορά του στην ασφάλεια, τη δημόσια τάξη και την τοπική κοινωνία αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα και αποτελεί παράδειγμα προσφοράς και ευθύνης.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του.

Ας είναι αιωνία η μνήμη του.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

NAKOΣ Βασίλειος ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ Ηλίας