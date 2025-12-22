O Άι Βασίλης έφθασε με τζετ- σκι για τα παιδιά των λιμενικών - BINTEO & ΦΩΤΟ

Η δουλειά τους είναι δύσκολη και απαιτητική. Πολύ περισσότερο την περίοδο που διανύουμε με τις αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές που χρειάζεται να απουσιάζουν από τα σπίτια τους ατελείωτες ώρες, όπως επιτάσσει το καθήκον.

Όμως παρά τους εντατικούς ρυθμούς της δουλειάς και τις συνθήκες ασφυκτικής πίεσης, λιμενικοί της Αν. Κρήτης βρήκαν λίγο χρόνο να πάρουν μία ανάσα, να περάσουν λίγο χρόνο με τις οικογένειες τους, να πούνε μία κουβέντα με τους συναδέλφους τους και να υποδεχθούν τον Άι Βασίλη με τα δώρα.

Και αφού μιλάμε για τα παιδιά των λιμενικών, ο Άι Βασίλης δεν θα μπορούσε παρά να έρθει από τη θάλασσα, δαμάζοντας ατρόμητος τα κύματα για να φθάσει κοντά στους μικρούς του φίλους που τον περίμεναν με πλατύ χαμόγελο και ανυπομονησία.

Ήταν μία πολύ όμορφη εκδήλωση που την είχαν ανάγκη όχι μόνο οι μικροί αλλά και οι μεγάλοι και η επιτυχία της πιστώνεται για μία ακόμα φορά στη διοίκηση της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Αν. Κρήτης. Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης, αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος η καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, αφιερωμένη στα παιδιά των στελεχών του Λιμενικού Σώματος.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην παραλία της Αμμουδάρας, στον φιλόξενο χώρο του Kooba Seaside Experience, όπου ο Άγιος Βασίλης κατέφθασε εντυπωσιακά από τη θάλασσα με JET SKI, προσφέροντας στιγμές χαράς και ενθουσιασμού στους μικρούς παρευρισκόμενους.

Η άφιξη του Αγίου Βασίλη αποτέλεσε το αποκορύφωμα της εκδήλωσης, με τα παιδιά να τον υποδέχονται με ενθουσιασμό και να λαμβάνουν τα καθιερωμένα χριστουγεννιάτικα δώρα, μέσα σε μια ζεστή και εορταστική ατμόσφαιρα, σύμφωνη με το πνεύμα των ημερών και τις αξίες της αλληλεγγύης και της προσφοράς.

Η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης συνεχίζει σταθερά να στηρίζει δράσεις κοινωνικού και οικογενειακού χαρακτήρα και εύχεται σε όλους Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος, με υγεία, ευημερία και κάθε επιτυχία».

