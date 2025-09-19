Ο 27χρονος κρατούμενος που δραπέτευσε δεν ήταν "λογοτιμήτης"

Άφαντος παραμένει ακόμα ένας 27χρονος που χτες το πρωί κατάφερε και δραπέτευσε από τις φυλακές Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Ο δραπέτης είναι αλβανικής υπηκοότητας και έχει καταδικαστεί για διακίνηση παράτυπων μεταναστών και το αξιοπερίεργο είναι ότι σε περίπου ένα μήνα θα αποφυλακιζόταν!

Διαβάστε επίσης

Χτες το πρωί ως είθισται ο 27χρονος μαζί με άλλους κρατούμενους και με τη συνοδεία των φυλάκων οδηγήθηκε σε ένα σημείο και συγκεκριμένα στον μύλο που λειτουργεί εντός των αγροτικών φυλακών Κασσάνδρας προκειμένου να εκτελέσουν οι κρατούμενοι το ημερήσιο πρόγραμμα των εργασιών τους καθώς οι φυλακές στην Κασσάνδρα είναι αγροτικού τύπου.

Κάποια στιγμή περί τις 11.30 το πρωί της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου ο σωφρονιστικός υπάλληλος που τον επέβλεπε αντιλήφθηκε ότι ο 27χρονος έλειπε από το σημείο. Αμέσως, σήμανε συναγερμός και άρχισε η αναζήτησή του κρατουμένου ενώ ταυτόχρονα ειδοποιήθηκε και η Αστυνομία.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές αμέσως υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών σε όλη την περιοχή κατά την οποία στήθηκαν και μπλόκα σε διάφορα σημεία της Χαλκιδικής, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά, προκειμένου να εντοπιστεί ο Αλβανός δραπέτης που κατάφερε να εξαφανιστεί.

Δεν ήταν λογοτιμήτης – Συνελήφθη ο σωφρονιστικός υπάλληλος

Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι ο 27χρονος δεν έχει φύγει από την χώρα και για αυτό έχουν προσεγγίσει και τον οικείο περιβάλλον του και συγκεκριμένα τον πατέρα του που ζει σε περιοχή της Βόρειας Ελλάδας και την σύζυγό του που ζει στην Αθήνα καθώς είναι ακατανόητος ο λόγος που τον ώθησε να δραπετεύσει δεδομένου ότι σε ένα μήνα θα αποφυλακιζόταν ενώ τώρα εάν συλληφθεί θα «φορτωθεί» για την πράξη του με περαιτέρω κράτηση έξι μηνών. Η εκτίμηση των αστυνομικών είναι έως τώρα ότι βρίσκεται κάπου εντός της χώρας κι ότι δεν πέρασε τα σύνορα με την Αλβανία.

Να σημειωθεί ότι οι αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας είναι ημιελεύθερου τύπου φυλακές, όπου οι κρατούμενοι εκτίουν την ποινή τους παρέχοντας εργασία στο αγρόκτημα αλλά και στα εργαστήρια της φυλακής δίνοντας τον λόγο της τιμής τους και για αυτό ονομάζονται «λογοτιμήτες».

Ο 27χρονος Αλβανός ωστόσο σύμφωνα με την Αστυνομία δεν ήταν «λογοτιμήτης» και για το λόγο αυτό κατά τη διάρκεια της εργασίας του στον Μύλο επιβλεπόταν από σωφρονιστικούς υπαλλήλους. Μάλιστα με εντολή εισαγγελέα συνελήφθη ο σωφρονιστικός υπάλληλος που τον επέβλεπε και δεν αντιλήφθηκε την εξαφάνιση του 27χρονου ενώ ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία εναντίον του.

Τέλος, η προηγούμενη απόδραση που είχε σημειωθεί στις αγροτικές φυλακές της Κασσάνδρας ήταν το καλοκαίρι του 2019 όταν δύο Αλβανοί κρατούμενοι «λογοτιμήτες», ένας 34χρονος καταδικασμένος για ληστείες κι ένας 35χρονος καταδικασμένος για ανθρωποκτονία κατάφεραν να δραπετεύσουν αξιοποιώντας το καθεστώς ημιελεύθερου τύπου της φυλακής.

Πηγή: thestival.gr