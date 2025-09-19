Διαρρήκτης τραυμάτισε Αστυνομικό στο χέρι

Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, απογευματινές ώρες της 16-9-2025 από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) στην περιοχή της Πλάκας, 32χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για απόπειρα κλοπής, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθεια και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους, έλαβαν σήμα από το Κέντρο Άμεσης Δράσης αναφορικά με άνδρα ο οποίος έχει διαρρήξει οικία στην περιοχή της Πλάκας.

Άμεσα μετέβησαν στην οικία όπου εντόπισαν σε υπόγειο χώρο της οικίας τον κατηγορούμενο να κρατάει κατσαβίδι ενώ στη θέα των αστυνομικών, ο 32χρονος επιχείρησε να διαφύγει τραυματίζοντας έναν αστυνομικό στο χέρι.

Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως, όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα κλοπής, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθεια και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.